Bị 'tố' quảng cáo ứng dụng cá cược bóng đá, cầu thủ Công Vinh viết tâm thư đính chính cực căng

Hậu trường 02/06/2021 13:50

Vừa qua, nhiều nghệ sĩ bị tố khi đại diện quảng cáo cho các sản phẩm "dởm" khiến người tiêu dùng bị mắc lừa. Và mới nhất, cầu thủ Công Vinh cũng bị dùng hình ảnh để quảng cáo cho 1 ứng dụng cá độ bóng đá.

Tối ngày 1/6, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh cầu thủ Công Vinh xuất hiện tràn lan trên các video quảng cáo cho một ứng dụng cá cược bóng đá. Bức xúc trước việc này, tối cùng ngày, Công Vinh đã viết tâm thư dài lên tiếng cực căng. Đồng thời, anh còn tung những bằng chứng nhãn hàng đã vi phạm hợp đồng so với những thoả thuận ban đầu.

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Hình ảnh Công Vinh xuất hiện trên ứng dụng cá độ bóng đá khiến dân tình hoang mang tột độ - Ảnh: Internet

Trong tâm thư đính chính, ông xã Thuỷ Tiên khẳng định anh chưa bao giờ nhận lời quảng cáo cho bất cứ một ứng dụng cá độ bóng đá nào. Anh chỉ duy nhất ký hợp đồng cho phép sử dụng hình ảnh đối với 1 ứng dụng xem trực tiếp bóng đá giải trí và đơn vị cũng cam kết không liên quan đến cá cược đá banh.

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Tâm thư dài của Công Vinh đăng tải trên trang cá nhân trước việc bị tố quảng cáo cho ứng dụng cá độ bóng đá - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam cầu thủ cũng khẳng định, anh biết cá cược bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật nên thời gian qua, mặc dù có nhận được nhiều lời quảng cáo cho các app cá cược, hay những thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc anh đều đã từ chối. Ông xã Thuỷ Tiên cho rằng, nếu nhận quảng cáo không rõ công dụng là anh đang tiếp tay để gây hại người tiêu dùng. Anh không lấy lợi ích của mình để làm ảnh hưởng và làm hại người khác.

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Công Vinh khẳng định chỉ ký hợp đồng duy nhất với 1 ứng dụng xem bóng đá trực tiếp, không liên quan bất cứ ứng dụng cá cược bóng đá nào - Ảnh: FBNV
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Tin nhắn trao đổi giữa phía Công Vinh và đơn vị mời anh làm đại diện  - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, Công Vinh cũng khẳng định sẽ không bao giờ nhận lời quảng cáo cho một ứng dụng đá bóng nào nữa và anh cũng tung luôn bằng chứng chính thức đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu phía nhãn hàng tháo bỏ mọi hình ảnh liên quan đến anh. Sau sự cố này, ông xã Thuỷ Tiên cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ đã bị thiệt hại.

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Đại diện của Công Vinh đã gửi mail chính thức chấm dứt hợp đồng với nhãn hàng và yêu cầu gỡ bỏ mọi hình ảnh của nam cầu thủ trên ứng dụng - Ảnh: FBNV

Trong quá trình ký hợp đồng sử dụng hình ảnh, ông xã Thuỷ Tiên cho biết đã bắt buộc phía đơn vị quảng cáo phải cam kết các điều khoản. Dù vậy, anh vẫn không tránh khỏi việc đơn vị cố tình đánh tráo thông tin nguồn gốc sản phẩm.

Thực hư Công Vinh nhảy múa, 'thả tim' tưng bừng trong video quảng cáo ứng dụng cá cược bóng đá?

Thực hư Công Vinh nhảy múa, 'thả tim' tưng bừng trong video quảng cáo ứng dụng cá cược bóng đá?

Mới đây, Công Vinh bất ngờ xuất hiện, nhảy múa, thả tim tưng bừng trong 2 video quảng cáo cho một ứng dụng "xem bóng đá" trực tuyến nhưng thực chất CĐM cho rằng đây lại là ứng dụng cá cược trái pháp luật.

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