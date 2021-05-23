Thủy Tiên bị xỉa xói 'không biết đẻ', Công Vinh đáp trả thẳng thừng: 'Gia trưởng quá, cưới vợ hay cưới máy đẻ?'

Hậu trường 23/05/2021 07:24

Công Vinh đăng ảnh Thủy Tiên chuẩn bị đồ ăn, tranh thủ nịnh vợ trên mạng xã hội nhưng bị antifan "làm phiền" bởi bình luận ác ý. Phần đáp trả của cựu cầu thủ khiến nhiều người khen ngợi.

Công Vinh - Thủy Tiên là một trong những cặp vợ chồng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Sau khi về chung một nhà và có bé Bánh Gạo, cuộc sống viên mãn của cả hai lại càng được khán giả thêm phần ngưỡng mộ. 

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 Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Với nhiều fan hâm mộ, Công Vinh đích thị là "chồng người ta" bởi cách chiều vợ, nịnh vợ và là mẫu người đàn ông của gia đình. Trong khi đó, Thủy Tiên cũng không hề kém cạnh khi không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn là người vợ đảm đang. 

Mới đây, Công Vinh lại khiến cộng đồng mạng được phen ghen tị khi đăng tải hình ảnh bữa ăn tối với nhiều món ngon do chính tay Thủy Tiên chuẩn bị. Nam cầu thủ còn tranh thủ nịnh vợ "Cuộc đời đàn ông sướng nhất là có vợ đẹp nấu ăn lại ngon, quan trọng là mình còn đập chai nữa" và nhận được lượt tương tác khủng.

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 Bài đăng của Công Vinh: Ảnh: FBNV
cong vinh
Đồ ăn do Thủy Tiên chuẩn bị - Ảnh: FBNV 

Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như không có một tài khoản "kém duyên" vào bình luận "Không biết đẻ vẫn thành cái bỏ". Bình luận này được cho là đang bóng gió việc Thủy Tiên vẫn chưa sinh bé tiếp theo khi con gái đầu Bánh Gạo đã lên 8 tuổi. Ngay lập tức, Công Vinh đã có màn "đáp trả" ngắn gọn đi vào lòng người, cựu cầu thủ viết: "Gia trưởng quá bạn ơi, bạn cưới vợ hay cưới máy đẻ?".

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 Bình luận kém duyên của antifan - Ảnh:FBNV

Phía dưới bài đăng của ông xã Thủy Tiên, nhiều người không khỏi khen ngợi về thái độ thẳng thắn, ngắn ngọn lại vừa văn minh của anh, đồng thời phê phán cư dân nọ vì có những bình luận khiếm nhã. 

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Từ khóa:   Công Vinh Thủy Tiên vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên

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