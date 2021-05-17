Linh Lan giãi bày chuyện tiền phúng điếu, cầu xin bố mẹ cố NS Vân Quang Long buông tha cho mình và con gái

Hậu trường 17/05/2021 05:55

Linh Lan cầu xin bố mẹ chồng hãy cho cô được bình yên để chăm sóc con gái và để cố nghệ sĩ Vân Quang Long được yên nghỉ. Nếu cô có gì sai trái hãy gặp nhau tại tòa.

Sau hơn 5 tháng cố nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời, những lùm xùm xoay quanh gia đình nam ca sĩ vẫn diễn ra liên tiếp. Đặc biệt, Linh Lan - người được cho là vợ thứ 2 của cố nghệ sĩ liên tục vướng thị phi liên quan đến vấn đề tiền bạc, tài sản.

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 Vân Quang Long, Linh Lan và con gái - Ảnh: FNNV

Mới đây nhất, bố mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long khẳng định nhờ pháp luật vào cuộc với những thông tin sai sự thật từ phía Linh Lan. Theo đại diện của gia đình Vân Quang Long gia đình sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội nữa.

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 Bố mẹ cố nhạc sĩ Vân Quang Long - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, phía vợ 2 của Vân Quang Long cũng có bài chia sẻ khá dài trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, Linh Lan bày tỏ mong muốn có cuộc sống bình yên nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", bởi lẽ phía gia đình Vân Quang Long còn đệ đơn lên công an địa phương nhờ xác minh nhân thân. Dù kết quả chưa được cơ quan chức năng chính thức công bố nhưng phía gia đình nghệ sĩ Vân Quang Long vẫn không chịu dừng lại. Ngược lại, còn đòi lập vi bằng và kiện cô. Cô đanh thép khẳng định: "Con tự tin nhấn mạnh lại lần nữa con chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp hay có tiền án tiền sự"

van quang long
 Chia sẻ khá dài của Linh Lan trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV
van quang long
 Linh Lan khẳng định cô không hề vi phạm pháp luật như những gì bố mẹ Vân Quang Long nói - Ảnh: FBNV
van quang long
Linh Lan cho biết cô không hề nhận số tiền phúng điếu tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Đồng thời, cô cũng khẳng định việc những youtuber lên mạng chỉ trích bố mẹ Vân Quang Long và Ái Vân hoàn toàn không có liên quan gì tới cô. Cô không thể kiểm soát được chuyện họ nói và làm. Cô cũng nhấn mạnh bản thân không hề xúi dục, cho tiền gì những người này.

Người vợ thứ 2 của Vân Quang Long còn tiết lộ bản thân cô đã từ chối nhận số tiền phúng viếng tại Mỹ. Cụ thể, Linh Lan cho hay: "Về chuyện tiền phúng điếu ở Mỹ, con chưa bao giờ lên tiếng đòi tiền phúng điếu... Hai bác nói con không hợp tác và đòi hỏi vô lý. Con đòi hỏi vô lý hay chính từ phía của hai bác vô lý? Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Ái Vân nhắn cho con là người đại diện cho hai bác nhắn tin và ra điều kiện này nọ cho con nếu muốn nhận tiền phúng điếu phải đưa giấy tờ và số tài khoản đúng tên. Chính vì vậy con đã từ chối nhận...". 

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 Linh Lan cũng mong bố mẹ Vân Quang Long hãy buông tha cho cô để cô có thời gian chăm sóc bé Helen - Ảnh: FBNV

Cuối cùng, Linh Lan cầu xin phía gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long hãy tha cho cô để cô dành thời gian chăm sóc con gái và cho nghệ sĩ Vân Quang Long được yên nghỉ. Đồng thời vợ 2 của Vân Quang Long cũng cho rằng: "Con xin lặp lại, nếu hai bác thấy con phạm pháp thì hãy đưa sự việc ra tòa để kết thúc mọi chuyện, để cho con được bình tâm ổn định tinh thần làm việc lo cho gia đình và con của mình, thật sự thương anh Long thì để câu chuyện theo anh Long nằm xuống và để anh Long được yên nghỉ".

Hiện tại, câu chuyện drama giữa người vợ 2 của Vân Quang Long và bố mẹ ruột của cố nghệ sĩ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

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