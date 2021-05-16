Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây bão MXH khi ‘thấu tình, đạt lý’ bày tỏ quan niệm ‘khán giả không bao nuôi nghệ sĩ’

Hậu trường 16/05/2021 21:47

Trước phát ngôn "khán giả không bao giờ nuôi nghệ sĩ" đang gây tranh cãi suốt những ngày qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng chia sẻ quan điểm cá nhân khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có những chia sẻ của mình xoay quanh quan điểm "khán giả không bao nuôi nghệ sĩ". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng khán giả không trực tiếp nuôi nghệ sĩ như cha mẹ nhưng nuôi nghệ sĩ gián tiếp bằng tình cảm và tâm sức. 

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 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh: Internet

Cụ thể, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Với mình, làm nghệ sĩ là 1 ngành nghề đặc biệt, là 1 sự may mắn, là được lựa chọn, nghệ sĩ và khán giả đó là 1 mối quan hệ rất tình cảm chứ không phải đơn giản là người bán - người mua. Đó là lý do vì sao có những nghệ sĩ có những sản phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, đôi khi rất cao, nhưng lại ít người quan tâm ủng hộ (chỉ có nhà chuyên môn đánh giá, trân trọng), nhưng lại có nhiều nghệ sĩ có sản phẩm thuần giải trí, đôi khi không có giá trị nghệ thuật và nhân văn, nhưng lại vẫn được rất nhiều khán giả yêu mến, ủng hộ, bỏ tiền mua sản phẩm, mua quà, mua hoa, mua vé xem show, và dành nhiều ưu đãi đặc quyền cho họ, dành thời gian xem kênh Youtube hoặc tương tác với họ trên trang cá nhân... Tất cả những điều đó là tình cảm, chứ không phải vì chất lượng món hàng (dù rằng đôi khi cũng có vài món hàng tốt thật).

Mà thường cái gì xuất phát từ tình cảm thì hành động đi kèm là chăm sóc, quan tâm, ủng hộ... (và có đôi chút thiên vị, châm chước, nhiều khi lại còn hơi mù quáng nữa) gọi thân thương là nuôi! Từ nuôi ở đây được diễn tả là "dùng sự yêu thương của mình, thời gian của mình để ủng hộ cho đời sống của nghệ sĩ đó"! Từ những và nhiều sự yêu thương đó, người nghệ sĩ đó mới được thu nhập tốt, kênh YouTube triệu view sẽ có nguồn thu tốt, bán vé có khán giả thì tăng cát-sê cao, tham gia show có rating thì tăng show tăng tần suất được mời, tương tác Facebook cao thì có quảng cáo book và chi phí hậu hĩnh...đó là nuôi!

Khán giả không nuôi nghệ sĩ trực tiếp như cha mẹ, nhưng nuôi nghệ sĩ gián tiếp bằng tình cảm và tâm sức của mình".

nguyen van chung
 Chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng trách nhiệm của người nghệ sĩ là tạo ra những món ăn tinh thần tốt và chất lượng nhất cho khán giả, sống đẹp và truyền tải những quan điểm đúng đắn cho khán giả trẻ theo lối sống tích cực, có văn hóa. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng cho rằng khán giả cũng có trách nhiệm của mình, đó là hãy ủng hộ và yêu nghệ sĩ một cách văn minh, biết nhận thức đúng - sai và phê bình những nghệ sĩ, những sản phẩm chưa tốt.

Đồng thời, nhạc sĩ cũng cho rằng khán giả có quyền bênh vực, phê phán, chê bai thậm chí tẩy chay nếu nghệ sĩ làm sai. Ngược lại, khi khán giả sai, nghệ sĩ có quyền buồn, bực, lên tiếng, trách móc, giận dỗi 1 số người. Tuy nhiên, anh khẳng định nghệ sĩ: "Tuyệt đối không được nói câu "không cần khán giả" vì câu đó xúc phạm những khán giả không sai và đang yêu quý mình!".

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 Nhiều khán giả đồng tình với những suy nghĩ 'thấu tình, đạt lý' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh: FBNV

Với những chia sẻ tâm huyết của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng tình của khán giả, bạn bè đồng nghiệp. 

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Bị xuyên tạc, Thu Trang bức xúc: 'Không có người nghệ sĩ nào dám vỗ ngực nói mình không cần khán giả'

Diễn viên Thu Trang đã có một bài đăng lên tiếng vì có một số bài báo cho rằng Thu Trang – Tiến Luật đồng ý với quan điểm “nghệ sĩ không cần khán giả”.

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