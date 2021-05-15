Diễn viên Thu Trang đã có một bài đăng lên tiếng vì có một số bài báo cho rằng Thu Trang – Tiến Luật đồng ý với quan điểm “nghệ sĩ không cần khán giả”.

Mới đây, Thu Trang đã đăng tải bức tâm thư dài trên trang cá nhân nói về những lùm xùm gần đây khi có thông tin cho rằng cô và ông xã bày tỏ sự đồng tình về việc khán giả không nuôi sống nghệ sĩ nên nghệ sĩ không cần khán giả. Theo cô chia sẻ, có một số bài báo đã dựa vào từ "buồn" và "đau" trong phần bình luận của 2 vợ chồng và viết bài cho rằng cả 2 đang thể hiện thái độ ủng hộ với quan điểm trên. Trong bài đăng, nữ danh hài cho biết gia đình và bạn bè đã phải nghe những điều tiêu cực, không đáng có về 2 vợ chồng trong thời gian qua. Cô cho hay: ” Hôm qua đến nay có rất nhiều bài báo đưa những thông tin làm dấy lên dư luận rằng Thu Trang – Tiến Luật nói riêng và nghệ sĩ nói chung là không cần khán giả. Đây là 1 điều hết sức vô lý, không có người nghệ sĩ nào dám vỗ ngực nói mình không cần khán giả hết. Vậy tại sao lại có những bài báo, những thông tin như vậy? Các bạn chỉ dựa vào bình luận “Buồn” của Trang hay “Đau” của anh Luật dưới status của 1 người anh đạo diễn trong nghề sao?".

Một phần bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình Nguồn cơn của những bài báo nói về quan điểm đồng tình của vợ chồng nghệ sĩ hài đến từ một bài đăng của đạo diễn Bùi Quốc Bảo. Cụ thể, nam đạo diễn cho rằng giới nghệ sĩ gần đây đang bị hạ thấp và không được sự coi trọng từ một số người. Anh khẳng định: "Nghệ sĩ hoàn toàn tự nuôi bản thân bằng sức lao động chân chính". Bài đăng của nam đạo diễn - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng của nam đạo diễn, nhiều sao Việt, trong đó có vợ chồng "chị 13" đã vào bình luận thể hiện cảm xúc cá nhân.

Vợ chồng nữ diễn viên để lại bình luận ngắn 'Buồn' và 'Đau anh ơi' để thể hiện cảm xúc cá nhân trước dòng chia sẻ của đạo diễn Bùi Quốc Bảo - Ảnh chụp màn hình Thu Trang cho biết, thời gian qua có rất nhiều bình luận tiêu cực hướng về giới nghệ sĩ, thậm chí dùng từ ngữ lăng mạ, nặng nề. Điều này khiến cả cô và chồng cảm thấy buồn lòng. Ngay cả các con của cặp đôi cũng có những câu hỏi như: "Ba mẹ có phải nghệ sĩ không? Sao ba mẹ bị người ta chửi vậy?" khiến cô và ông xã không biết phải giải đáp cho con trẻ như thế nào. Chính vì vậy khi thấy dòng trạng thái của đạo diễn Bùi Quốc Bảo, cả hai như thấy được "tiếng lòng" của bản thân nên đã thể hiện cảm xúc thật ngay lúc đó, chứ không hề có suy nghĩ "không cần khán giả" như một số bài báo đã đăng tải. Cuối bài đăng, nữ diễn viên hài khẳng định 2 vợ chồng không hề "mở miệng" nói như vậy, nên cô hy vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối xuất hiện scandal như thế này. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả đã vào bình luận động viên và ủng hộ Thu Trang. Nhiều khán giả vãn luôn bên cạnh và dành cho 2 vợ chồng những lời động viên trước loạt ồn ào vừa qua - Ảnh chụp màn hình Hiện tại, sự việc vẫn nhận được nhiều quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nguyên văn bài đăng của nữ diễn viên Thu Trang: "Đầu tiên Trang xin lỗi gia đình, bạn bè và những khán giả luôn thương và lo lắng cho Trang và anh Luật trong 2 ngày nay. Hôm nay là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Trang nói đến vấn đề này trên mạng xã hội, vì Trang muốn những nội dung trên Fanpage hay cá nhân của Trang là những sản phẩm nghệ thuật hoặc điều tích cực mà thôi. Hôm qua đến nay có rất nhiều bài báo đưa những thông tin làm dấy lên dư luận rằng Thu Trang - Tiến Luật nói riêng và nghệ sĩ nói chung là không cần khán giả. Đây là 1 điều hết sức vô lý, không có người nghệ sĩ nào dám vỗ ngực nói mình không cần khán giả hết. Vậy tại sao lại có những bài báo, những thông tin như vậy? Các bạn chỉ dựa vào bình luận "Buồn" của Trang hay "Đau" của anh Luật dưới status của 1 người anh đạo diễn trong nghề sao? Như mọi người cũng thấy, thời gian qua không ít người mắng chửi nghệ sĩ rất dữ dội, lăng mạ nghệ sĩ bằng những từ ngữ thô tục như: "Lũ ***...". Bản thân Trang, anh Luật và gia đình 2 bên cũng rất hoang mang về vấn đề này. Ngay cả con Trang và những đứa cháu cũng hỏi "Ba mẹ có phải nghệ sĩ không? Ủa sao ba mẹ bị người ta chửi như vậy". Trang và anh Luật cũng là con người nên cũng có Hỷ nộ ái ố. Và khi đọc được status của một người anh đạo diễn, trong đó Trang comment chữ "Buồn", đó là cảm xúc thật của Trang. Nhưng các anh chị phóng viên lại không hỏi Trang hay anh Luật về thông tin này, mà tự lấy hình Trang đăng bài với những tiêu đề gây hiểu lầm là Thu Trang không cần khán giả. Và sau khi đăng bài tạo ra dư luận xấu cho Trang thì các anh chị mới liên hệ ekip của Trang hỏi có cần đính chính gì không. Trong khi Trang và anh Luật làm nghề rất nhiều năm, những người xung quanh đều biết Trang lúc nào cũng hạn chế những scandal trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Ngay cả khi Trang hay anh Luật được các anh chị phóng viên phỏng vấn, mà tiêu đề sốc quá thì Trang cũng xin đổi tiêu đề khác giùm. Vậy mà bây giờ Trang và anh Luật vẫn bị dính vào lùm xùm không đáng có này vì những tiêu đề báo vô tình hoặc cố tình hiểu sai vấn đề. Lần cuối Trang nhắc lại là "Thu Trang và Tiến Luật không hề mở miệng nói không cần khán giả". Nên Trang và anh Luật vẫn trân trọng và biết ơn những khán giả yêu thương mình. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người".

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