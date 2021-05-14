Tuy nhiên sau khi xem bà Hằng phát trực tiếp, nhiều người đã tinh ý nhận ra nữ đại gia chỉ "tuyên chiến" với những nghệ sĩ đang sống tại TP.HCM, còn đối với những người nổi tiếng ở khu vực miền Bắc, bà Hằng chỉ "mắng" trong lúc phát sóng chứ không đả động đến nhiều.

Trong livestream tối ngày 11/5, bà Nguyễn Phương Hằng thẳng thừng thông báo gay gắt về việc cấm giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam với bất kỳ lý do gì. Nữ đại gia còn nhấn mạnh sẽ "bán mạng chơi lớn" với một số nghệ sĩ.

Huỳnh Kiến An được biết đến với danh xưng "trùm giang hồ" hay "ông trùm vai ác" khi khiến người xem ghét cay ghét đắng vì gương mặt rất gian, ánh mắt nham hiểm. Vào vai ác, ông ác đến tận cùng, từ ánh mắt, gương mặt, điệu bộ đến cả giọng nói đều khiến người ta ghét.

Bài đăng của nam nghệ sĩ trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Trong bài viết của mình, "ông trùm giang hồ" bày tỏ suy nghĩ về ồn ào giữa bà Phương Hằng và danh hài Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác. Nam nghệ sĩ cho hay, khi vụ kiện tụng mới nổ ra, anh không những ủng hộ mà còn thấy ngưỡng mộ bà Phương Hằng. Tuy nhiên sau khi nữ đại gia có hàng loạt phát ngôn liên quan đến nghệ sĩ Việt, nam diễn viên cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cuối bài đăng, Huỳnh Kiến An còn thắc mắc: "Bà Hằng đã tuyên bố chỉ chiến với các nghệ sĩ TP.HCM, còn giới nghệ sĩ miền Bắc và hải ngoại bất ngờ được tha bổng".

Bên dưới bài đăng của nam nghệ sĩ, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra đồng tình với những gì mà "ông trùm giang hồ" chia sẻ.

Hiện tại, màn "khẩu chiến" giữa bà Phương Hằng với loạt nghệ sĩ Việt vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thực hư câu chuyện vẫn chưa được sáng tỏ nên cư dân mạng vẫn đang tò mò và chờ đợi những động thái tiếp theo từ người trong cuộc.