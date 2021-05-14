Những lùm xùm xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng và một số nghệ Việt vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" khi bà tuyên bố sẽ "bán mạng chơi lớn" trong livestream mới đây. Giữa lúc đó, nam nghệ sĩ Huỳnh Kiến An bất ngờ đăng bài thắc mắc lý do vợ Dũng "lò vôi" "chọn nghệ sĩ để chiến".
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Trong livestream tối ngày 11/5, bà Nguyễn Phương Hằng thẳng thừng thông báo gay gắt về việc cấm giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam với bất kỳ lý do gì. Nữ đại gia còn nhấn mạnh sẽ "bán mạng chơi lớn" với một số nghệ sĩ.
Tuy nhiên sau khi xem bà Hằng phát trực tiếp, nhiều người đã tinh ý nhận ra nữ đại gia chỉ "tuyên chiến" với những nghệ sĩ đang sống tại TP.HCM, còn đối với những người nổi tiếng ở khu vực miền Bắc, bà Hằng chỉ "mắng" trong lúc phát sóng chứ không đả động đến nhiều.
Giữa lúc này, "trùm giang hồ" Huỳnh Kiến An đã có một bài đăng khá dài bày tỏ quan điểm của mình.
Huỳnh Kiến An được biết đến với danh xưng "trùm giang hồ" hay "ông trùm vai ác" khi khiến người xem ghét cay ghét đắng vì gương mặt rất gian, ánh mắt nham hiểm. Vào vai ác, ông ác đến tận cùng, từ ánh mắt, gương mặt, điệu bộ đến cả giọng nói đều khiến người ta ghét.
Trong bài viết của mình, "ông trùm giang hồ" bày tỏ suy nghĩ về ồn ào giữa bà Phương Hằng và danh hài Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác. Nam nghệ sĩ cho hay, khi vụ kiện tụng mới nổ ra, anh không những ủng hộ mà còn thấy ngưỡng mộ bà Phương Hằng. Tuy nhiên sau khi nữ đại gia có hàng loạt phát ngôn liên quan đến nghệ sĩ Việt, nam diễn viên cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cuối bài đăng, Huỳnh Kiến An còn thắc mắc: "Bà Hằng đã tuyên bố chỉ chiến với các nghệ sĩ TP.HCM, còn giới nghệ sĩ miền Bắc và hải ngoại bất ngờ được tha bổng".
Bên dưới bài đăng của nam nghệ sĩ, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra đồng tình với những gì mà "ông trùm giang hồ" chia sẻ.
Hiện tại, màn "khẩu chiến" giữa bà Phương Hằng với loạt nghệ sĩ Việt vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thực hư câu chuyện vẫn chưa được sáng tỏ nên cư dân mạng vẫn đang tò mò và chờ đợi những động thái tiếp theo từ người trong cuộc.
Nguyên văn bài đăng của Huỳnh Kiến An:
"Sau khi đăng stt này 1 giờ, người đồng nghiệp mà tôi gửi thư này đã yêu cầu tôi đừng ghi tên bạn ấy và gỡ bỏ tấm hình chụp cmt của bạn ấy vào stt hôm qua của tôi
Gửi ...
Trước hết anh thật sự cám ơn em, người bạn diễn trong phim MỘNG PHÙ HOA đã quan tâm góp ý, dù khác ý với anh nhưng nó làm anh vui bởi ít ra em đã không im lặng như những người khác
Anh đã theo dõi vụ bà Hằng ngay từ buổi họp báo đầu tiên, bữa đó có mặt ông Yên nữa, anh đã không chỉ ủng hộ mà còn ngưỡng mộ 1 phụ nữ mạnh mẽ vì cộng đồng vạch trần sự dối trá ! Nhưng rồi ... từ từ anh được nghe bản ghi âm 19 phút mà nổi bật là câu “cuồn cuộn”, rồi lại được xem cái clip bà Hằng trong 1 bữa tiệc công khai khen ngợi và mang ơn “thầy Yên” cứu sống chồng mình bằng 6 thang thuốc !
Từ sự ngưỡng mộ ban đầu dần dần chuyển qua sự hoài nghi bởi “nội tình” đầy uẩn khúc và kịch tính của câu chuyện, cho đến khi anh Hoài Linh bất ngờ xuất hiện cùng các nghệ sỹ hải ngoại mà bà Hằng cho rằng họ có liên quan và phải có trách nhiệm lên tiếng nhưng họ cứ im lặng, rồi tới Trịnh Kim Chi và sau này là Đàm Vĩnh Hưng ... Câu chuyện đã chuyển qua cả giới nghệ sỹ trong và ngoài nước ! Nhưng buổi livestream tối qua 11/5/2021 bà Hằng đã tuyên bố chỉ chiến đấu với giới nghệ sỹ thành phố Hồ Chí Minh, còn giới nghệ sỹ Miền Bắc và hải ngoại bất ngờ được “tha bổng”
Lý do anh lên tiếng yêu cầu đồng nghiệp, các hội đoàn nghệ sỹ cùng chính quyền vào cuộc là vì bà Hằng chửi dữ quá đi, bả quơ đũa cả nắm chửi hết cả giới nghệ sỹ là đồ *** và đập **** rồi kêu công an tới hốt ! Anh cảm thấy mình, 1 người chẳng liên quan nhưng bị xúc phạm nặng nề chỉ vì anh là nghệ sỹ, điều đó khiến anh phải phản ứng nếu không anh sẽ rất có lỗi với Tổ Nghiệp của tụi mình !
Vài lời gửi đến em, chúc em và gia đình mọi điều tốt lành".