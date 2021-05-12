Kim Tử Long livestream 'nhắc khéo' vụ 'khẩu chiến' của bà Phương Hằng: 'Một lời nói không có gì khó khăn vì đó là sự thật', dân mạng réo tên Hoài Linh

Xã hội 12/05/2021 16:00

NSƯT Kim Tử Long đã có những chia sẻ mới nhất liên quan đến ồn ào của bà Nguyễn Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên. Cư dân mạng nghe xong thì ủng hộ tuyệt đối và không ngừng nhắc tên Hoài Linh.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" gây náo động mạng xã hội với những lần tố cáo lương y Võ Hoàng Yên. Không những vậy, bà còn sẵn sàng một mình "bán mạng chơi lớn với giới nghệ sĩ" và thẳng thừng tuyên bố không cho phép giới văn nghệ sĩ bước chân đến Đại Nam.

Giữa cục diện ồn ào và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đó, NSƯT Kim Tử Long cũng lên tiếng về những phát ngôn của bà Hằng trong livestream. Cụ thể, “ông hoàng cải lương” cho rằng, mình không đứng về phía ai cả, ở thời điểm hiện tại, "chúng ta chỉ biết chờ pháp luật xử lý".

Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ: "Long chỉ nói 1 điều là: Thứ nhất, những ai được ông Võ Hoàng Yên trị hết bệnh thì làm ơn làm phước lên tiếng dùm. Còn những ai không được trị khỏi bệnh thì cũng cho một lời nói cho nó rõ ràng. Còn chuyện ông Võ Hoàng Yên có lừa gạt gì tiền bạc gì của chị Hằng thì chắc chắn sẽ có cơ quan pháp luật nhà nước vào cuộc. Còn anh em nghệ sĩ, nếu đặt vào trường hợp là Long, nếu Long được ông Võ Hoàng Yên trị bệnh, hết hay không hết Long sẵn sàng nói ra. Vì đó là sự thật thôi. Một lời nói thôi, nó không có gì khó khăn vì đó là sự thật. Chúng ta sống bằng trái tim và chúng ta nói thẳng thắn". 

Sau khi nghe được những quan điểm của Kim Tử Long, cư dân mạng đã ngay lập tức nhắc tên Hoài Linh, vì danh hài là người được bà Phương Hằng "yêu cầu" lên tiếng về chuyện của Võ Hoàng Yên. 

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Cư dân mạng đa số đồng tình với chia sẻ của Kim Tử Long và liên có người còn yêu cầu Hoài Linh lên tiếng về những chuyện liên quan đến ông Võ Hoàng Yên - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, bà Phương Hằng từng nhiều lần "réo" tên nghệ sĩ hài trên mặt trận phát sóng trực tiếp, nhưng chưa một lần nào Hoài Linh lên tiếng hay có bất cứ động thái nào về chuyện này. 

Cuối livestream, NSƯT Kim Tử Long còn hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ để không có thêm bất kỳ ồn ào nào nữa. Nam nghệ sĩ chia sẻ chân thật: "Ai sai có pháp luật trừng trị. Chúng ta không nên vơ đũa cả nắm. Trong giới nghệ sĩ có người này người kia, có những người sống rất tốt với cộng đồng, chỉ là họ không ra mặt. Cảm ơn mọi người. Hy vọng lời nói của Long không xúc phạm đến ai, không khiến ai phật lòng. Nếu ai có buồn vì lời nói của Long thì Long xin lỗi, Long chỉ nói lên lời thật lòng của mình thôi".

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang chờ đợi những động thái tiếp theo từ phí bà Phương Hằng và mong ngóng Hoài Linh lên tiếng về vụ việc.

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Từ khóa:   Kim Tử Long Hoài Linh bà Phương Hằng

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