Vợ con đề huề, Hoài Linh vẫn bị bà Phương Hằng gọi là 'con bóng', hé lộ lý do danh hài bất ngờ bỏ gia đình từ Mỹ về Việt Nam?

Xã hội 10/05/2021 12:32

Liên quan đến những ồn ào giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, trong livestream mới đây vợ đại gia Dũng "lò vôi" lại tiếp tục có những lười lẽ khá thô thiển để nói về Hoài Linh vì cho rằng nam danh hài có liên quan trực tiếp đến vị "lương y" kia.

Tối 9/5, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục lên sóng livestream gây bão dư luận. Lần này, đối tượng mà nữ đại gia nhắm đến vẫn là ông Võ Hoàng Yên và một số nghệ sĩ showbiz Việt nổi tiếng. Trong đó Hoài Linh là cái tên được nhắc đến với tần số liên tục. Ở những buổi phát trực tiếp trước đó, bà Hằng từng tuyên bố sẽ mua tặng cho nam nghệ sĩ một cái váy thật đẹp để mặc khi đi ngủ, ám chỉ Hoài Linh "nhát cáy" không chịu ra đối mặt với mình. 

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Bà Phương Hằng liên tục lên tiếng chỉ trích thái độ im lặng trước bão dư luận của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Trong livestream tối qua, nữ đại gia lên tiếng hé lộ thông tin đời tư của nghệ sĩ Hoài Linh bằng những lời lẽ rất gay gắt, thậm chí là tục tĩu: "Tôi còn nghe Hoài Linh là “con bóng”. Bao nhiêu thằng trai đẹp hầu hạ, hạnh phúc nhất đời. Khi qua Mỹ làm gì có hạnh phúc như vậy nên mày mới mò đầu về Việt Nam. Ở Việt Nam có 2-30 thằng o bế, ở Mỹ làm gì có”. 

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Hoài Linh và vợ trong đám cưới - Ảnh: Internet

Không những gọi Hoài Linh là "con bóng", vợ Dũng "lò vôi" vẫn cay cú khi nhắc lại chuyện nam danh hài tham gia chương trình Thách thức danh hài. Bà Phương Hằng tiếp tục thách thức: “Hoài Linh là thằng Việt kiều, không phải là Việt Nam nên khi có chuyện gì thì biến về bên kia. Bây giờ còn “Thách thức danh hài”, thách thức đi thưa tao. Tao sợ quá Hoài Linh ơi, muốn thưa thì đi nhanh đi nha". 

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Ông Thi - một người từng làm từ thiện chung, được bà Phương Hằng tặng 500 triệu cũng có mặt trong livestream - Ảnh chụp màn hình

Những thông tin mà bà Hằng chia sẻ trong livestream về đời tư nghệ sĩ Hoài Linh hoàn toàn từ một phía, chưa có cơ sở xác đáng nhưng lại khiến cộng đồng mạng lại được dịp "rần rần". Tuy nhiên, đáng lưu ý, những điều nữ đại gia nói trong buổi phát trực tiếp khiến nhiều người không hài lòng vì cách sử dụng ngôn từ của nữ đại gia Đại Nam. Cộng đồng mạng mong nữ đại gia nên kiềm chế, không dùng những từ ngữ khó nghe khi livestream. Hiện tại, phía Hoài Linh vẫn giữ thái độ im lặng và không đưa ra bất kỳ bình luận nào. 

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Hoài Linh Võ Hoàng Yên

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