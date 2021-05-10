Vợ con đề huề, Hoài Linh vẫn bị bà Phương Hằng gọi là 'con bóng', hé lộ lý do danh hài bất ngờ bỏ gia đình từ Mỹ về Việt Nam?

Tối 9/5, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục lên sóng livestream gây bão dư luận. Lần này, đối tượng mà nữ đại gia nhắm đến vẫn là ông Võ Hoàng Yên và một số nghệ sĩ showbiz Việt nổi tiếng. Trong đó Hoài Linh là cái tên được nhắc đến với tần số liên tục. Ở những buổi phát trực tiếp trước đó, bà Hằng từng tuyên bố sẽ mua tặng cho nam nghệ sĩ một cái váy thật đẹp để mặc khi đi ngủ, ám chỉ Hoài Linh "nhát cáy" không chịu ra đối mặt với mình.

Bà Phương Hằng liên tục lên tiếng chỉ trích thái độ im lặng trước bão dư luận của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Trong livestream tối qua, nữ đại gia lên tiếng hé lộ thông tin đời tư của nghệ sĩ Hoài Linh bằng những lời lẽ rất gay gắt, thậm chí là tục tĩu: "Tôi còn nghe Hoài Linh là “con bóng”. Bao nhiêu thằng trai đẹp hầu hạ, hạnh phúc nhất đời. Khi qua Mỹ làm gì có hạnh phúc như vậy nên mày mới mò đầu về Việt Nam. Ở Việt Nam có 2-30 thằng o bế, ở Mỹ làm gì có”.