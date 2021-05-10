Đầu tuần trước, vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" vừa mới tổ chức đám hỏi cho con trai riêng của bà Phương Hằng. Nhan sắc cô dâu được cư dân mạng chú ý vì quá đỗi xinh đẹp, duyên dáng và có nét giống với mẹ chồng. Vậy mà mới đây, bà Phương Hằng bất ngờ chia sẻ việc con dâu bị một số người nhắn tin đả kích, đặt điều chửi rủa nặng nề.

Sau đám hỏi giản dị được diễn ra hôm 6/5, bà Hằng đã tỏ ra rất vui vẻ, hạnh phúc khi có một nàng dâu xinh đẹp và duyên dáng, trên livestream nữ đại gia "hớn hở" khoe: "Tôi có thêm đứa con dâu là có thêm một đồng minh nữa rồi. Quý vị thấy không, tôi có thêm được đứa con dâu xinh đẹp, nó đẹp y như tôi thời trẻ vậy đó".

Nàng dâu mới được nhận xét và có nhiều nét giống mẹ chồng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ sau gần 1 tuần bước chân vào gia đình hào môn, con dâu nhà Đại Nam đã vướng phải những lùm xùm không đáng có liên quan đến cuộc kiện tụng của bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên. Cụ thể, trong livestream tối qua ngày 9/5, bà Hằng đã vô cùng bức xúc và phẫn nộ kể lại việc có nhiều người vào nhắn tin chửi rủa gia đình, đặc biệt là bịa chuyện đả kích con dâu. Nữ đại gia cho biết: "Bọn nó nói con dâu tôi làm gái. Mẹ chồng làm gái thì con dâu cũng đi làm gái. Còn cái khốn nạn nào hơn nữa không?". Trước đó, bà Hằng cũng từng vạch mặt những người đồn thổi chuyện bà làm gái bia ôm và tuyên bố sẽ thưa lên công an tất cả những điều bịa đặt này. Không chỉ nhắn tin "khủng bố" con dâu, nữ đại gia Đại Nam còn bức xúc khi thấy có nhiều người vào nhắn tin chia rẽ tình cảm giữa 2 vợ chồng bà. Thậm chí còn đồn thổi con trai từ mặt bà Hằng.

Bà Hằng trong livestream tối qua - Ảnh chụp màn hình

Sau khi đứng ra phanh phui chuyện chữa bệnh, làm từ thiện của ông Yên, gia đình bà Hằng nhận về rất nhiều những ý kiến trái chiều. Người khen, kẻ chê vô số, đứng trước những bình luận đặt điều vô căn cứ về gia đình mình, bà chủ Đại Nam cũng cứng rắn thách thức: "Có giỏi thì đứng ra đối mặt với tôi", đồng thời bà cũng khẳng định đang tìm hiểu thông tin của những cá nhân đứng sau sự việc và sẽ sớm nhờ pháp luật xử lý.

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