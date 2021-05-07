'Thần y' chuyển khoản 17 tỷ 'trả nợ', bà Phương Hằng tiếp tục tuyên chiến với tuyên bố 'xanh rờn': 'Trả lại tiền là hết chuyện sao?'

Mới đây, bà Phương Hằng đã chia sẻ hàng loạt ảnh tin nhắn chuyển tiền được cho là của ông Võ Hoàng Yên trả. Tuy nhiên vợ đại gia Dũng "lò vôi" vẫn gay gắt: "Trả tiền là hết chuyện sao?".

Liên quan đến vụ việc lương y Võ Hoàng Yên bị vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" tố cáo lừa đảo tiền của, mới đây, bà Phương Hằng đã đăng tải loạt hình ảnh tin nhắn chuyển khoản số tiền lên đến 17 tỷ đồng được cho là của ông Võ Hoàng Yên "trả nợ".

Tin nhắn chuyển tiền của ông Võ Hoàng Yên, tổng số tiền chuyển đợt đầu gần 17 tỷ đồng - Ảnh: FB

Trong livestream vào tối 6/5, bà Hằng liên tục nhắc khéo chuyện gặp ông Yên ở cơ quan công an với đội ngũ luật sư và "sử dụng" luật rừng khiến bà cảm thấy rất "buồn cười". Cũng trong ngày hôm đó, vợ Dũng "lò vôi" tiết lộ đã cho trợ lý làm việc với ông Võ Hoàng Yên rõ ràng. Bên dưới phần bình luận bà Phương Hằng còn đăng kèm một bản cam kết được cho là do chính ông Yên viết tay về việc trả lại tiền.

Bản cam kết sẽ hoàn lại tiền cho bà Hằng được cho là do ông Yên viết tay và ký tên rõ ràng - Ảnh: FB

Sau khi đăng tải dòng trạng thái trên, bà Hằng tỏ ra khá hả hê vì "Võ Hoàng Yên rất ngoan", đồng thời nhờ loạt tin nhắn chuyển tiền trả nợi này, bà Hằng muốn nhắn gửi đến những người tố bà bịa chuyện rằng: "Tôi chưa bao giờ nổ. Tại sao tôi phải làm vậy? Thêm một lần nữa quý vị cứ đánh giá những đứa không có não nhé! Đặt điều vu khống là nghề của tụi nó. Chúc mừng tôi đi quý vị".

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã vào chúc mừng cho nữ đại gia vì những công sức bỏ ra trong thời gian qua, đồng thời hy vọng bà Phương Hằng tiếp tục đưa vụ việc ra ánh sáng. Thậm chí một số người còn bức xúc mong muốn nữ đại gia làm cho ra nhẽ, để cho pháp luật trừng trị những kẻ lừa đảo như ông Yên.

Mặc dù đã trả lại một phần tiền, tuy nhiên ở cuối bài đăng, bà Hằng vẫn tuyên bố: "Trả tiền là hết chuyện sao?" khiến cho cộng đồng mạng hết sức tò mò về những động thái tiếp theo của nữ đại gia. Chính vì thế, nhiều người tin chắc rằng vụ kiện tụng, đấu tố ồn ào này vẫn chưa có hồi kết.

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