5 lần 7 lượt 'réo' tên nhưng Hoài Linh không ra mặt, bà Phương Hằng mỉa mai: 'Đi lại như ông hoàng bà chúa mà bây giờ lại trốn không dám đối mặt công chúng'

Yên ả một ngày để tổ chức đám hỏi cho con, bà Phương Hằng lại tiếp tục "thay trời hành đạo", réo tên danh hài Hoài Linh trên sóng livestream tối ngày 5/5 vừa qua.

Ồn ào thị phi giữa bà Phương Hằng với giới nghệ sĩ Việt vẫn chưa có hồi kết. Tối qua, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục xuất hiện trên sóng Livestream để gửi lười nhắn gửi đến nhiều người. Trong đó, Hoài Linh là cái tên "được" vợ ông Dũng "lò vôi" ưu tiên trên hết. Doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và góc livestream 'quen thuộc' - Ảnh: FB Tương tự như những lần trước, bà Phương Hằng vẫn giữ thái độ gay gắt và yêu cầu nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng trước vụ việc về ông Võ Hoàng Yên. Bà cho rằng nam danh hài đang thờ ơ, im lặng vì muốn trốn tránh và bao che cho sự lừa lọc của Võ Hoàng Yên.

Chính vì thế, bà Phương Hằng cho rằng, nghệ sĩ Hoài Linh đang "thách thức cộng đồng mạng". Bà Hằng nói: "Vừa rồi, tôi đợi mãi xem Hoài Linh có chịu lên tiếng khi bị tôi lôi ra nói không, nhưng không thấy lên tiếng. Vậy mà mới hôm qua tôi nghe tin Hoài Linh lên ngồi giám khảo "Thách thức danh hài". Rõ ràng, Hoài Linh ngồi giám khảo "Thách thức danh hài" là đang thách thức cộng đồng. Hoài Linh là nghệ sĩ, sống nhờ cộng đồng. Nếu những gì tôi nói về Hoài Linh là đúng hay sai thì cũng đề nghị Hoài Linh bước ra trước công chúng, lên tiếng nói một lời đi".

Có thể thấy, nữ đại gia đang rất khó chịu trước sự im lặng của Hoài Linh, thậm chí bà còn không tiếc lười mỉa mai nam danh hài: "Tại sao mới ngày nào cũng đứng trước công chúng, đi lại như ông hoàng bà chúa mà bây giờ lại trốn trong xó, không dám xuất hiện đối mặt với tôi, với công chúng vậy?" Hoài Linh từng có thời gian xuất hiện cạnh Võ Hoàng Yên, nên bà Phương Hằng cho rằng nam danh hài im lặng để bao che - Ảnh: Internet Mới đây, chương trình "Thách thức danh hài" hé lộ thông tin Hoài Linh sẽ tham gia làm giám khảo cho mùa giải mới, thế chỗ của Trường Giang và Trấn Thành. Thông tin này khiến nhiều người yêu thích nam danh hài cảm thấy rất hứng thú, tuy nhiên với bà Phương Hằng, điều này đồng nghĩa với việc Hoài Linh thách thức bà, thách thức công chúng. Vợ đại gia Đại Nam chia sẻ: "Nếu bây giờ Hoài Linh xuất hiện ở Thách thức danh hài là thách thức cộng đồng. Tại sao nhận lời đi show mà lại không lên tiếng cho cộng đồng, công chúng được rõ ràng về chuyện này. Chính tôi còn khó chịu huống gì cộng đồng, lùm xùm thì không lên tiếng, lại lên Thách thức danh hài". Ban tổ chức chương trình Thách thức danh hài xác nhận Hoài Linh và Minh Nhí sẽ là 2 giám khảo mới của mùa giải này - Ảnh: Internet Thậm chí nữ doanh nhân cho rằng chính sự im lặng không lên tiếng của Hoài Linh là "dấu chấm hết cho cuộc đời của một danh hài" vì chắc chắn công chúng sẽ quay lưng. Trước đó, nữ doanh nhân nhiều lần nhắc đến tên của Hoài Linh trong các đoạn Livestream và yêu cầu danh hài lộ diện lên tiếng về những lùm xùm liên quan đến Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, đối mặt với sự gay gắt từ phía bà Phương Hằng, nam danh hài vẫn giữ thái độ im lặng và không có bất kỳ động thái nào.

HOT: Xuất hiện video vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đi hỏi vợ cho cậu con trai, bà Phương Hằng tận tay trao sính lễ và buột miệng nói một câu siêu ngọt dành cho con dâu Hình ảnh cận cảnh buổi lễ đính hôn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Đây cũng là lần đầu tiên người ta thấy ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") đứng chung khung ảnh với con riêng của vợ.

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