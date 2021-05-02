Bà Phương Hằng khen Đàm Vĩnh Hưng có văn hóa, sẽ dừng đấu tố 'ông Hoàng nhạc Việt'

Xã hội 02/05/2021 09:45

Ngày 1/5, bà Phương Hằng tiếp tục livestream gọi thẳng tên Đàm Vĩnh Hưng và khen "ông Hoàng nhạc Việt" có văn hóa.

Hôm 30/4, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng “lò vôi” đã livestream “tố” Đàm Vĩnh Hưng mua kim cương trả góp và dùng nhiều lời lẽ chỉ trích nam ca sĩ. Cùng ngày, "ông Hoàng nhạc Việt" cũng đã có những phản hồi đầu tiên trên trang Facebook cá nhân gửi tới bà Phương Hằng.

Bà Phương Hằng khen Đàm Vĩnh Hưng có văn hóa, sẽ dừng đấu tố 'ông Hoàng nhạc Việt' - Ảnh 1
 Đàm Vĩnh Hưng viết 'tâm thư' gửi bà Nguyễn Phương Hằng trên Facebook cá nhân - Ảnh: Cắt từ FBNV

Sau tâm thư của Đàm Vĩnh Hưng, tới ngày 1/5 bà Phương Hằng đã livestream tiếp tục nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng. Trong livestream bà Phương Hằng cho rằng so sánh thì khập khiễng bởi ai cũng có fan và bà không thể làm cho thần tượng của fan sụp đổ. Còn việc sụp đổ là do cách nhìn nhận của cộng đồng, công chúng, bản thân bà không thể khiến một người nghệ sĩ sụp đổ. 

Bà Phương Hằng khen Đàm Vĩnh Hưng có văn hóa, sẽ dừng đấu tố 'ông Hoàng nhạc Việt' - Ảnh 2
 Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Bà còn nói thêm:"Hôm qua tôi nói Đàm Vĩnh Hưng như vậy và Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng phản hồi tôi. Trong cách lên tiếng của Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn một chút văn hóa dành cho tôi.

Vì Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn văn hóa dành cho tôi nên tôi sẽ không nói tiếp nữa, chứ không thì tôi không ngại đâu". Theo bà Phương Hằng, ai đụng tới bà, bà sẵn lòng đáp trả và không ngại nói thẳng, đụng chạm bất cứ ai. Vợ của ông Dũng "lò vôi" cũng khẳng định, sự đáp trả của bà là có văn hóa chứ không phải bẩn thỉu, đê hèn đến mức độ kéo nhóm kéo băng. 

Trong buổi livestream ngày hôm qua (1/5), bà Nguyễn Phương Hằng còn gửi lời tới một số nghệ sĩ đụng chạm tới bà trong thời gian qua: “Tôi nói luôn với một số nghệ sĩ, rằng cộng đồng nuôi nghệ sĩ chứ nghệ sĩ không nuôi cộng đồng. Ca sĩ chỉ giúp người ta vui chứ không làm người ta hết bệnh, no đủ hay thoát khổ thoát nạn".

Gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi" khiến dư luận chú ý về các lùm xùm giữa bà và một số nghệ sĩ. Theo dự đoán, những lùm xùm này của bà Phương Hằng hiện vẫn chưa có hồi kết.

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"Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng hôm qua đã bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân và gọi đích tên bà Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi". Nhiều người thắc mắc bà Hằng đã chia sẻ điều gì khiến nam ca sĩ tức giận đến vậy.

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