Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng 'nhắc nhở' bà Nguyễn Phương Hằng: 'Chị hãy ngưng ngay ý nghĩ thay Trời hành đạo! Và tự đưa mình lên cao quá!'

Hậu trường 30/04/2021 17:36

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một dòng trạng thái khá dài để "nhắc nhở" bà Nguyễn Phương Hằng về những ồn ào xung quanh việc vợ Dũng "lò vôi" có ý nghĩ "thay trời hành đạo".

Sau vụ kiện tụng giữa vợ chồng Dũng "lò vôi" và ông Võ Hoàng Yên, cái tên Nguyễn Phương Hằng được rất nhiều người chú ý bởi những màn "đấu tố", "bóc phốt" nghệ sĩ Việt. Hoài Linh, Trang Khàn, Trịnh Kim Chi, Dũng Taylor... đều được người phụ nữ này "réo tên". Mới đây nhất, Đàm Vĩnh Hưng cũng không may "trúng đạn" khi bất ngờ được "đánh tiếng" vì một dòng trạng thái trên Facebook cá nhân.

Tuy nhiên "ông hoàng nhạc Việt" đã ngay lập tức đăng đàn nhắn gửi đến bà Phương Hằng: "Gửi chị Phương Hằng. Trước tiên, em thừa nhận mình không bao giờ có cửa để so sánh với chị. Một chút nhỏ của chị, em cũng không bao giờ bằng. Em viết thư này và gọi chị là chị như xưa giờ là em vẫn tôn trọng chị".

Dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng có liên quan đến việc nam ca sĩ từng đăng tải nhiều bài trước đó nói về vấn đề gia đình nhưng bà Phương Hằng lại cho rằng nam ca sĩ đang nhắc đến mình.

Giọng ca "Xin lỗi tình yêu" khẳng định: "Chị không biết được sự thật trong câu chuyện cãi cọ của em và người thân em thì sao chị lại vội vã vơ vào mình và quả quyết rằng em nói chị vậy chị Hằng ơi? Chị có bỏ thời gian ra để xem kỹ trước khi lên tiếng chưa chị? Status trước đó và sau đó của em là cùng 1 câu chuyện và tâm trạng của riêng em. Liên quan gì đến chị?". 

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Nam ca sĩ thẳng thắn đáp trả lại bà Phương Hằng - Ảnh: FB

Trong bài đăng của mình, nam ca sĩ còn không ngần ngại chia sẻ thẳng về những lần hợp tác không mấy "cơm lành canh ngọt" với nữ đại gia trước đây: "Khi em báo lương hát, chị cũng mặc cả, trả giá 5 lần, 7 lượt mới chịu mà chị? Em cũng không lấy không tiền của chị Hằng. Em cũng hát cả một live show của em mà chị hay phải đi cướp giật của ai để phục vụ đam mê hột xoàn của mình".

Điều khiến Đàm Vĩnh Hưng bức xúc là thái độ của bà Phương Hằng dù theo tiết lộ của nam ca sĩ thì vợ Dũng "lò vôi" cũng đi lên từ nghèo khó. Anh viết: "Mà khinh ai? Khinh một đứa em. Khinh một người nghèo hơn mình thì chị thấy có đáng với danh phận và địa vị của một Nguyễn Phương Hằng tài năng, giỏi giang, giàu có không? Chị đang đánh mất mình từng ngày, từng ngày". 

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Nữ đại gia liên tục dính phốt với nghệ sĩ Việt - Ảnh: Internet

Bên dưới bài đăng của mình, nhiều khán giả đã ủng hộ và khen ngợi cách hành xử của Đàm Vĩnh Hưng, bên cạnh đó cũng không ít người đã để lại bình luận: "Không hiểu bà này đang làm gì nữa" trước những hành động gần đây của bà Phương Hằng.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng 'nhắc nhở' bà Nguyễn Phương Hằng: 'Chị hãy ngưng ngay ý nghĩ thay Trời hành đạo! Và tự đưa mình lên cao quá!' - Ảnh 3
Bài đăng mới đây của Mr. Đàm - Ảnh: Chụp màn hình
 
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Cư dân mạng đồng tình và khen cách ứng xử của Mr Đàm - Ảnh chụp màn hình

Cuối bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng cũng không quên "nhắc nhở nhẹ" nữ đại gia: "Mục đích cao đẹp của chị là đã khiến người đàn ông kia thân bại danh liệt chị đã làm xong. Bây giờ chị đang muốn gì nữa chị Hằng ơi? Chị hãy ngưng ngay ý nghĩ thay trời hành đạo! Và tự đưa mình lên cao quá!".

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Trang Trần 'giương cờ trắng' nhận thua trước sự cảnh cáo 'mạnh tay' của bà Nguyễn Phương Hằng

Buổi livestream ngày 24/4, vợ đại gia Dũng "lò vôi" cũng đã có màn đáp trả gửi đến cựu người mẫu Trang Trần (Trang Khàn). Khi trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần tỏ ý "nước sông không phạm nước giếng". Tuy nhiên, đối phương lại "không biết ý" nên phải xử lý "mạnh tay".

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Nguyễn Phương Hằng vợ Dũng lò vôi

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