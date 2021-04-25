Trang Trần 'giương cờ trắng' nhận thua trước sự cảnh cáo 'mạnh tay' của bà Nguyễn Phương Hằng

Hậu trường 25/04/2021 10:10

Buổi livestream ngày 24/4, vợ đại gia Dũng "lò vôi" cũng đã có màn đáp trả gửi đến cựu người mẫu Trang Trần (Trang Khàn). Khi trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần tỏ ý "nước sông không phạm nước giếng". Tuy nhiên, đối phương lại "không biết ý" nên phải xử lý "mạnh tay".

Từ đầu tháng 3 cho đến nay, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng - Vợ doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã liên tục tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo.

Đặc biệt, điều khiến dư luận "dậy sóng" hơn cả, chính là khi bà Hằng livestream đề cập đến các nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí, vì đã "im hơi lặng tiếng" trong sự việc này. Đặc biệt, khi bà Phương Hằng dùng từ "đám" để gọi các nghệ sĩ thì cựu người mẫu Trang Trần đã lên tiếng về sự việc trên.

Theo đó, ở buổi livestream ngày 24/4, vợ đại gia Dũng "lò vôi" cũng đã có màn đáp trả "xứng đáng" gửi đến cựu người mẫu này. Khi bà liên tục dùng những từ ngữ nhạy cảm để chỉ trích, cảnh cáo chân dài sinh năm 1985.

Trang Tran nhan thua Nguyen Phuong Hang
 Livestream ngày 24/4 của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần tỏ ý "nước sông không phạm nước giếng". Tuy nhiên, đối phương lại "không biết ý", nên khó tránh được lần này, khi biện pháp xử lý của bà Hằng đã có sự "mạnh tay" hơn. 

Sau khi đe dọa gửi đơn kiện Trang Trần vì biết nhiều bí mật của cựu người mẫu. "Hôm nay nói thật, nghe mày nhắc tên tao trong khi tao không có ân oán gì với mày hết mà lôi tao ra mày nói, tao sẽ cho mày lên công an ngồi đó như mày đã từng lên. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" nha con ơi, mày chọc ai chứ chọc chị Hằng, chị chơi tới bến đó".

Về phía Trang Trần, khác với những lần trước. Trước sự đe dọa và lời lẽ "đanh thép" của nữ doanh nhân, cô đã không còn động thái phản pháo và hoàn toàn trở thành người "yếu thế".

Tối cùng ngày, trên trang cá nhân, Trang Trần đã đăng tải dòng trạng thái ra hiệu "giương cờ trắng" trước đại gia Nguyễn Phương Hằng. Cô viết: "Vâng em sợ chị rồi chị đẹp… Cuộc chiến của chị thì chị tự chơi. Em thua chị được chưa? Vâng của chị cả thế gian này. Bọn em sợ chị rồi".

Trang Trần 'giương cờ trắng' nhận thua trước sự cảnh cáo 'mạnh tay' của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
 'Người đẹp chân dài' Trang Trần sau bao ngày khẩu chiến đã nhận thua - Ảnh: FB

"Trận chiến" đấu khẩu giữa người đẹp chân dài và vợ doanh nhân Huỳnh Uy Dũng diễn ra đã gần 1 tháng, dường như ai cũng thể hiện sự cứng rắn và cái tôi uy nghiêm riêng của bản thân nên không một ai chịu "lùi bước". Tuy nhiên, sự việc tiếp diễn đến ngày hôm nay có thể sẽ là hồi kết cho "cuộc chiến" dài tập.

Trang Trần khoe bụng bầu 'vượt mặt', xác nhận đang mang thai con thứ 2

Trang Trần khoe bụng bầu 'vượt mặt', xác nhận đang mang thai con thứ 2

Ngay sau khi báo tin trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Trần nhận thua Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng Phương Hằng kiện Trang Trần

TIN MỚI NHẤT

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 17 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 42 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 47 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36