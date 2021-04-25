Trang Trần 'giương cờ trắng' nhận thua trước sự cảnh cáo 'mạnh tay' của bà Nguyễn Phương Hằng

Buổi livestream ngày 24/4, vợ đại gia Dũng "lò vôi" cũng đã có màn đáp trả gửi đến cựu người mẫu Trang Trần (Trang Khàn). Khi trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần tỏ ý "nước sông không phạm nước giếng". Tuy nhiên, đối phương lại "không biết ý" nên phải xử lý "mạnh tay".

Từ đầu tháng 3 cho đến nay, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng - Vợ doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã liên tục tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo. Đặc biệt, điều khiến dư luận "dậy sóng" hơn cả, chính là khi bà Hằng livestream đề cập đến các nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí, vì đã "im hơi lặng tiếng" trong sự việc này. Đặc biệt, khi bà Phương Hằng dùng từ "đám" để gọi các nghệ sĩ thì cựu người mẫu Trang Trần đã lên tiếng về sự việc trên.

Theo đó, ở buổi livestream ngày 24/4, vợ đại gia Dũng "lò vôi" cũng đã có màn đáp trả "xứng đáng" gửi đến cựu người mẫu này. Khi bà liên tục dùng những từ ngữ nhạy cảm để chỉ trích, cảnh cáo chân dài sinh năm 1985. Livestream ngày 24/4 của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần tỏ ý "nước sông không phạm nước giếng". Tuy nhiên, đối phương lại "không biết ý", nên khó tránh được lần này, khi biện pháp xử lý của bà Hằng đã có sự "mạnh tay" hơn.

Sau khi đe dọa gửi đơn kiện Trang Trần vì biết nhiều bí mật của cựu người mẫu. "Hôm nay nói thật, nghe mày nhắc tên tao trong khi tao không có ân oán gì với mày hết mà lôi tao ra mày nói, tao sẽ cho mày lên công an ngồi đó như mày đã từng lên. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" nha con ơi, mày chọc ai chứ chọc chị Hằng, chị chơi tới bến đó". Về phía Trang Trần, khác với những lần trước. Trước sự đe dọa và lời lẽ "đanh thép" của nữ doanh nhân, cô đã không còn động thái phản pháo và hoàn toàn trở thành người "yếu thế". Tối cùng ngày, trên trang cá nhân, Trang Trần đã đăng tải dòng trạng thái ra hiệu "giương cờ trắng" trước đại gia Nguyễn Phương Hằng. Cô viết: "Vâng em sợ chị rồi chị đẹp… Cuộc chiến của chị thì chị tự chơi. Em thua chị được chưa? Vâng của chị cả thế gian này. Bọn em sợ chị rồi".

'Người đẹp chân dài' Trang Trần sau bao ngày khẩu chiến đã nhận thua - Ảnh: FB "Trận chiến" đấu khẩu giữa người đẹp chân dài và vợ doanh nhân Huỳnh Uy Dũng diễn ra đã gần 1 tháng, dường như ai cũng thể hiện sự cứng rắn và cái tôi uy nghiêm riêng của bản thân nên không một ai chịu "lùi bước". Tuy nhiên, sự việc tiếp diễn đến ngày hôm nay có thể sẽ là hồi kết cho "cuộc chiến" dài tập.

Trang Trần khoe bụng bầu 'vượt mặt', xác nhận đang mang thai con thứ 2 Ngay sau khi báo tin trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

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