Trang Trần khoe bụng bầu 'vượt mặt', xác nhận đang mang thai con thứ 2

Hậu trường 04/05/2020 13:34

Ngay sau khi báo tin trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Cách đây ít giờ, cựu người mẫu Trang Trần nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng khi đăng ảnh vòng 2 lớn. Cô còn chia sẻ kèm dòng trạng thái xác nhận đang mang thai ở tháng thứ 4. Bà chủ quán bún đậu mắm tôm viết trên Instagram: "4 tháng rồi cả nhà ạ. Lần này bầu thấy khỏe mạnh thèm tinh chất lúa mạch lắm ạ. Bạn bè nhớ tẩm bổ tui nha".

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Trang Trần báo tin vui mang thai con thứ 2 - Ảnh: Instagram

Lời xác nhận của Trang Trần khiến dư luận chú ý. Đông đảo bạn bè và dân mạng gửi lời chúc mừng đến cô và ông xã: "Vậy là bé Kiến sắp có em rồi", "Chúc mừng bạn yêu", "Ôi giờ em mới biết, chúc mừng chị"... 

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Dịp Tết vừa qua, cựu người mẫu đưa con gái sang Mỹ đón năm mới với ông xã - Ảnh: FB

Trang Trần từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên ít năm trở lại đây, cô gần như không tham gia các hoạt động của showbiz mà tập trung kinh doanh. Hiện chân dài họ Trần có một cô con gái với doanh nhân Louis Trần.

Trang Trần khoe bụng bầu 'vượt mặt', xác nhận đang mang thai con thứ 2 - Ảnh 3

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Ảnh cưới của Trang Trần và chồng Việt kiều - Ảnh: FB

Dù chưa tổ chức đám cưới chính thức nhưng cả hai đã là vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên, vì công việc nên cựu người mẫu và chồng tạm sống xa nhau. Trang Trần và con gái đang sống tại việt Nam, Louis Trần làm việc tại Mỹ. 

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