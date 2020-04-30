Vừa thông báo mang thai, Đông Nhi đã lộ bụng bầu tròn xoe ở tháng thứ 3 thai kỳ

Hậu trường 30/04/2020 15:08

Ca sĩ Đông Nhi diện váy ôm body khoe đường cong cơ thể quyến rũ và để lộ vòng 2 nhô cao thấy rõ ở những tháng đầu thai kỳ.

Ít ngày sau khi công khai chuyện đang mang thai, ca sĩ Đông Nhi vừa đăng tải clip hậu trường cùng ông xã Ông Cao Thắng đi chụp ảnh báo tin vui với mọi người. Trong clip, nữ ca sĩ diện váy trắng khoe body và được chồng kề cận chăm sóc cẩn thận. Điều đáng chú ý là cô nàng để lộ vùng bụng nhô cao thấy rõ ở tháng thứ 3 thai kỳ.

Vừa thông báo mang thai, Đông Nhi đã lộ bụng bầu tròn xoe ở tháng thứ 3 thai kỳ - Ảnh 1

Vừa thông báo mang thai, Đông Nhi đã lộ bụng bầu tròn xoe ở tháng thứ 3 thai kỳ - Ảnh 2
Phần bụng của Đông Nhi tròn xoe thấy rõ - Ảnh: FB

Qua đây, cô cho biết khá thèm ăn ở những tháng đầu thai kỳ, dù vậy cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu tăng cân. Nữ ca sĩ cũng giải thích lý do đến hiện tại mới báo tin vui với mọi người. Bản thân Đông Nhi và Ông Cao Thắng đều muốn sớm chia sẻ niềm hạnh phúc này, nhưng vì muốn em bé được ổn định nên vợ chồng nghệ sĩ quyết định sau 3 tháng mới khoe.

Vừa thông báo mang thai, Đông Nhi đã lộ bụng bầu tròn xoe ở tháng thứ 3 thai kỳ - Ảnh 3

Vừa thông báo mang thai, Đông Nhi đã lộ bụng bầu tròn xoe ở tháng thứ 3 thai kỳ - Ảnh 4
Lần đầu lên chức ba, Ông Cao Thắng vô cùng hạnh phúc và chăm vợ rất kỹ - Ảnh: FB

Trước đó, cô cũng khiến Ông Cao Thắng vỡ òa hạnh phúc khi báo tin vui qua tấm thiệp kèm que thử thai 2 vạch cùng dòng chữ "ba ơi" ngọt ngào. Đông Nhi âm thầm chuẩn bị mọi thứ để tạo niềm vui bất ngờ cho chồng vào đúng ngày 1/3 - ngày kỷ niệm chính thức yêu nhau của cả hai.

Vừa thông báo mang thai, Đông Nhi đã lộ bụng bầu tròn xoe ở tháng thứ 3 thai kỳ - Ảnh 5
Đây là cách vợ chồng nghệ sĩ báo tin vui đến mọi người - Ảnh: FB

Sáng 28/4, Đông Nhi chính thức xác nhận chuyện bầu bí sau 5 tháng kết hôn với Ông Cao Thắng. Cặp đôi khoe ảnh siêu âm em bé trong bụng và chú thích: “Lần đầu tiên thấy anh ấy hồi hộp từng ngày suốt 3 tháng qua. Cảm ơn thiên thần nhỏ đã xuất hiện trong cuộc đời của ba mẹ. Ba mẹ yêu con".

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