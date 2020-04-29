Chia vui cùng Đông Nhi, Khắc Việt bất ngờ khoe vợ đang mang song thai, 1 trai 1 gái

Hậu trường 29/04/2020 16:27

Ca sĩ Khắc Việt nhận được vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp và fan khi khoe bà xã DJ Thanh Thảo đang mang thai đôi.

Hai ngày qua, làng giải trí Việt rộn ràng khi vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng thông báo tin vui sắp có thêm thành viên mới. Cặp đôi nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

Chia vui với đồng nghiệp, ca sĩ Khắc Việt viết hẳn status chúc mừng. Nhân đây, anh cũng thông báo tin vui của gia đình. Khắc Việt tiết lộ bà xã đang mang thai đôi 1 trai 1 gái. Giọng ca “Anh khác hay em khác” còn công khai loạt ảnh siêu âm của hai con sắp chào đời lên trang cá nhân.

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Khắc Việt báo tin vui bà xã mang thai đôi - Ảnh: FB

Nam ca sĩ vui mừng thông báo: "Đẹp trai xinh gái lắm 2 con của bố. Định không nói gì, nhưng sáng thấy nhà bạn Đông Nhi với Ông Cao Thắng khoe, thấy phấn khởi quá, chúc mừng 2 người bạn mà tôi rất quý mến, nên là mình cũng phải khoe mới được. Ra nhanh nhé 2 con, bố mẹ đang chờ để đưa 2 con đi biển chơi đây này. Nhà em sinh đôi các bác ạ".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Khắc Việt nhận được sự quan tâm của công chúng. Mọi người gửi nhiều lời chúc mừng đến gia đình nam ca sĩ: “Chúc mừng anh chị, 1 lần có đủ cả nếp lẫn tẻ", "Gấp đôi người ta rồi, chúc mừng anh nhé", "Đã sinh đôi lại một trai một gái, quá tuyệt anh ạ", "Chúc mừng hai vợ chồng em, vui gấp đôi nhà người ta luôn"...

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Khắc Việt kết thúc cuộc sống độc thân vào đầu năm 2018. Vợ anh là DJ nóng bỏng tên Thanh Thảo sinh năm 1992 - Ảnh: FB

Trước đó, Khắc Việt tiết lộ bà xã ốm nghén nặng, thậm chí uống nước cũng ói. DJ Thanh Thảo không ăn được gì nhiều nên phải truyền dịch và thuốc hỗ trợ. Từ khi biết mình sắp được làm cha, nam ca sĩ dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho vợ.

Bà xã Khắc Việt lộ bụng bầu lớn rõ, nhan sắc và làn da đáng ngưỡng mộ ở tháng thứ 4 thai kỳ

Bà xã Khắc Việt lộ bụng bầu lớn rõ, nhan sắc và làn da đáng ngưỡng mộ ở tháng thứ 4 thai kỳ

Vòng 2 đã nhô lớn nhưng nhan sắc của bà xã Khắc Việt khi đang mang thai ở tháng thứ 4 vẫn khó có thể xem thường.

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