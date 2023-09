Khắc Việt phản ứng gay gắt khi vợ bị đồn lộ clip nóng

Ca sĩ Khắc Việt lên tiếng dằn mặt cực gắt những kẻ câu like rẻ tiền, đồng thời phủ nhận chuyện bà xã hot girl bị lộ clip nóng.

Tối qua, một tài khoản Facebook đã chụp màn hình một clip nhạy cảm và khẳng định người trong ảnh là DJ Thảo Bebe - vợ Khắc Việt khiến dư luận xôn xao. Dù chưa rõ độ chính xác của thông tin này nhưng bài viết thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng.

Trước những thông tin không hay, ca sĩ Khắc Việt phẫn nộ lên tiếng dằn mặt cực gắt kẻ đã tung tin thất thiệt vu khống bà xã.

Nếu không vướng lịch bay, anh sẽ tìm đến tận nhà kẻ tung tin để xử lý - Ảnh: FB

Hiện tại, chủ bài viết này đã xóa hình ảnh trên và gửi lời xin lỗi đến vợ chồng Khắc Việt. Giọng ca Yêu lại từ đầu cho biết: "Em chủ động gọi anh xin tha, anh tha cho em. Xin nói tất cả những thằng bất chấp danh dự người khác để câu like, cái tay nhanh hơn cái não hãy tự làm bản thân mình nổi tiếng đi, đừng lấy người khác ra làm bàn đạp. Ai đang share và thấy clip, xin đính chính không phải vợ tôi. Xin cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền mọi người".

Khắc Việt và bà xã Thảo Bebe kết hôn vào đầu năm 2018 - Ảnh: FB

Trước đó, Thảo Bebe bức xúc đăng tải dòng trạng thái gay gắt phản bác thông tin bị lộ clip nhạy cảm.

"Có tiếng mà không có miếng, bọn thất đức câu like rẻ tiền, lôi người khác ra để câu like bằng cái clip sex của ai đấy và bảo là mình, người quen thì biết không phải mình và mách, người không biết nhìn vào vội vàng tin nghĩ là mình, chỉ vì mấy cái câu like trên mạng xã hội bất chấp danh dự nhân phẩm của người khác, đúng là cái lũ giẻ rách", cô lên tiếng trên trang cá nhân.

Nhan sắc xinh đẹp nóng bỏng của bà xã Khắc Việt - Ảnh: FB

Vợ Khắc Việt nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và cộng đồng mạng. Mọi người khuyên cô nên khởi kiện kẻ tung tin thất thiệt.

