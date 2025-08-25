Gia đình Hằng Du Mục bất ngờ lên tiếng sau bê bối kẹo Kera

Tối 24/8, tài khoản Facebook có 2 triệu lượt theo dõi của Hằng Du Mục bất ngờ xuất hiện bài đăng mới, thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bài đăng được cho là từ gia đình Hằng Du Mục xuất hiện trên trang Facebook hơn 2 triệu lượt theo dõi của cô. Đây là lần hiếm hoi người thân của TikToker Hằng Du Mục công khai lên tiếng sau nhiều tháng im lặng kể từ khi cô vướng vòng lao lý vì bê bối kẹo Kera. Trong bài viết, Nguyễn Minh Hiển - em trai của Hằng Du Mục bày tỏ sự tri ân: “Trong những thăng trầm của cuộc sống, Hằng luôn cảm thấy may mắn vì có những người bạn tốt bên cạnh. Thay mặt gia đình Hằng Du Mục, mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những anh chị em đã đồng hành, yêu thương Hằng trong thời gian qua”.

Anh cũng cho biết, gia đình vô cùng cảm kích trước sự ủng hộ của cộng đồng, đặc biệt là những người đã đứng ra viết đơn xin giảm nhẹ trong giai đoạn Hằng Du Mục gặp rắc rối pháp lý. “Tình cảm này Hằng và cả gia đình sẽ mãi khắc ghi, coi đó là động lực để vượt qua giông bão”, Minh Hiển nhấn mạnh. Động thái này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người tỏ ra cảm thông, hy vọng TikToker Hằng Du Mục sớm ổn định tinh thần và trở lại, trong khi nhiều ý kiến khác tiếp tục nhắc lại vụ kẹo Kera cùng trách nhiệm của những người liên quan. Hằng Du Mục tại thời điểm bị khởi tố và bắt tạm giam Cuộc sống cá nhân của Hằng Du Mục cũng nhiều ồn ào. Cô kết hôn với Tôn Bằng, có bốn con (hai con chung và hai con riêng của chồng). Tuy nhiên, mối quan hệ này tan vỡ sau khi Hằng tố chồng bạo hành, phải nhập viện khâu vết thương vào khoảng tháng 8/2024. Câu chuyện gây chấn động dư luận vì trước đó cả hai thường xuất hiện như một gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Cuối cùng, Hằng giành quyền nuôi con, chấp nhận để lại phần lớn tài sản cho chồng.

Trong sự nghiệp livestream, Hằng Du Mục vướng nhiều tranh cãi liên quan đến quảng cáo sai sự thật. Điển hình là việc thổi phồng hàm lượng yến trong sản phẩm yến chưng, hay vụ việc liên quan đến kẹo rau củ KERA - sản phẩm từ công ty CER Group - có cổ phần của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs. Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng quảng cáo kẹo rau củ hồi tháng 12/2024 Những hành vi này khiến Hằng Du Mục và doanh nghiệp bị cơ quan chức năng xử phạt, buộc cải chính thông tin. Đến ngày 4/4/2025, Hằng Du Mục cùng với Quang Linh Vlogs và các bị can khác bị khởi tố và bắt tạm giam về các tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “lừa dối khách hàng”.

