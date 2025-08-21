Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con

Hậu trường 21/08/2025 07:00

Sáng 20/8, Ngô Thanh Vân gọi việc chăm lo bỉm sữa cho bé Gạo là 'dự án' có sự kết hợp của nhà làm phim là cô và nhà chiến lược là ông xã Huy Trần.

Mới đây, Ngô Thanh Vân tiết lộ vợ chồng cô lên lịch cụ thể cho quá trình chăm sóc con gái trong một ngày. Gia đình nữ diễn viên chia giờ cụ thể cho từng việc như thay tã, uống sữa, ngủ…

Nữ diễn viên cũng gây chú ý khi tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con gái gồm: Hạn chế vào phòng bé Gạo, chỉ cho bố mẹ hoặc bảo mẫu được vào. Không dùng điện thoại và nói chuyện trong phòng, chỉ có bố mẹ mới được nói. Không dỗ em bé bằng cách đung đưa hay lắc em. Không di chuyển em bé đột ngột, phải chậm rãi và bế em chắc tay. Luôn luôn để mông, phần dưới của bé Gạo xuống trước. Nói với em sẽ làm gì trước khi làm, ví dụ: Giờ mẹ thay tã cho em nhé, sau đó mới thay. Luôn luôn diệt khuẩn tay.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con - Ảnh 1
Vợ chồng Ngô Thanh Vân đón con đầu lòng

Trước những ý kiến trái chiều, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Nó chỉ là cách ghi chép như nhật ký. Tụi mình cũng biết mỗi người có cách dạy con riêng và cũng biết có bạn đẻ xong tự biết nuôi. Nhưng hai đứa chọn cách chủ động, để biết hướng con đi dần dần và không sợ làm sai. Nói vậy chứ vẫn chưa hiểu được em đâu, trộm vía những lúc em hợp tác, chứ em dãy nảy lên là ba mẹ chỉ có cuống thôi”.

Theo Ngô Thanh Vân, 2 tuần qua là thời gian vợ chồng cô học hỏi từ con. “Cảm thấy bao nhiêu sách vở, kiến thức chuẩn bị trước đó cũng chỉ giúp ba mẹ được 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc bú… có nhiêu đó thôi, ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, không là ba mẹ theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết: Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì”, nữ diễn viên tâm sự.

Theo Ngô Thanh Vân, cha mẹ nên đọc trước và chuẩn bị một số kiến thức, để khi chăm sóc con không loay hoay, hoang mang.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con - Ảnh 2
Cách làm của vợ chồng Huy Trần nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có người cho rằng họ hơi cứng nhắc, làm quá

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng hồi đầu tháng 8. Dù gặp nhiều đau đớn và thử thách trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, diễn viên vẫn kiên trì nguồn dinh dưỡng quý giá cho con. Sau hai tuần cố gắng, Ngô Thanh Vân đã vượt qua giai đoạn khó khăn, có thể hút đủ sữa để trữ cho bé Gạo uống dần.

Chồng Ngô Thanh Vân - đầu bếp Huy Trần - cũng trải nghiệm cảnh quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối chăm con. Anh được vợ khen là ông bố đảm đang, tận tụy, nửa đêm nghe tiếng khóc sẽ "mắt nhắm mắt mở lia lịa cái tay", sẵn sàng thay tã hoặc lo bình sữa cho em bé.

 

Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. "Đả nữ" trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Hôm 9/8, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.

Ngô Thanh Vân khoe ông xã 'đầu bù tóc rối', tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 46

Ngô Thanh Vân khoe ông xã 'đầu bù tóc rối', tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 46

Hành trình mang thai đến khi vượt cạn và chăm con đầu lòng ở tuổi 46 luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thanh Vân con gái Ngô Thanh Vân chồng Ngô Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Hai mẹ con bị nước cuốn khi đi qua dòng suối chảy xiết: Đã tìm thấy thi thể của người mẹ

Hai mẹ con bị nước cuốn khi đi qua dòng suối chảy xiết: Đã tìm thấy thi thể của người mẹ

Đời sống 22 phút trước
Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Sao quốc tế 37 phút trước
Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con

Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con

Hậu trường 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, ai xui mặc ai, 3 con giáp này Tài Lộc vạn sự vào, an khang vạn lần đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tỷ về đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, ai xui mặc ai, 3 con giáp này Tài Lộc vạn sự vào, an khang vạn lần đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tỷ về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tiền bạc dư dả, của cải dư dôi, trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp tăng tiến như 'phượng hoàng lửa'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tiền bạc dư dả, của cải dư dôi, trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp tăng tiến như 'phượng hoàng lửa'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Sụt 3 kg, vẫn còn hoảng sợ, nằm mơ thấy cảnh bị đánh

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Sụt 3 kg, vẫn còn hoảng sợ, nằm mơ thấy cảnh bị đánh

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/8/2025, Thần Tài gọi tên 3 con giáp may mắn, người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có Quý Nhân giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/8/2025, Thần Tài gọi tên 3 con giáp may mắn, người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có Quý Nhân giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp 'lù đù vác lu chạy', ăn trọn lộc Trời, làm gì cũng thành công, dễ dàng giàu có sớm

Đúng hôm nay, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp 'lù đù vác lu chạy', ăn trọn lộc Trời, làm gì cũng thành công, dễ dàng giàu có sớm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tai nạn xe khách chở 38 người tại Lào Cai, 1 người tử vong

Tai nạn xe khách chở 38 người tại Lào Cai, 1 người tử vong

Đời sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Thót tim cảnh tượng máy bay bốc cháy giữa không trung, hành khách nhắn tin tạm biệt người thân

Thót tim cảnh tượng máy bay bốc cháy giữa không trung, hành khách nhắn tin tạm biệt người thân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ảnh hiếm của Phương Nhi và chồng thiếu gia Vingroup

Ảnh hiếm của Phương Nhi và chồng thiếu gia Vingroup

Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Ngô Thanh Vân khoe ông xã 'đầu bù tóc rối', tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 46

Ngô Thanh Vân khoe ông xã 'đầu bù tóc rối', tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 46

Sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang sau 4 lần đột quỵ 'thập tử nhất sinh'

Sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang sau 4 lần đột quỵ 'thập tử nhất sinh'

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện