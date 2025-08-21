Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con

Sáng 20/8, Ngô Thanh Vân gọi việc chăm lo bỉm sữa cho bé Gạo là 'dự án' có sự kết hợp của nhà làm phim là cô và nhà chiến lược là ông xã Huy Trần.

Mới đây, Ngô Thanh Vân tiết lộ vợ chồng cô lên lịch cụ thể cho quá trình chăm sóc con gái trong một ngày. Gia đình nữ diễn viên chia giờ cụ thể cho từng việc như thay tã, uống sữa, ngủ… Nữ diễn viên cũng gây chú ý khi tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con gái gồm: Hạn chế vào phòng bé Gạo, chỉ cho bố mẹ hoặc bảo mẫu được vào. Không dùng điện thoại và nói chuyện trong phòng, chỉ có bố mẹ mới được nói. Không dỗ em bé bằng cách đung đưa hay lắc em. Không di chuyển em bé đột ngột, phải chậm rãi và bế em chắc tay. Luôn luôn để mông, phần dưới của bé Gạo xuống trước. Nói với em sẽ làm gì trước khi làm, ví dụ: Giờ mẹ thay tã cho em nhé, sau đó mới thay. Luôn luôn diệt khuẩn tay.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân đón con đầu lòng Trước những ý kiến trái chiều, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Nó chỉ là cách ghi chép như nhật ký. Tụi mình cũng biết mỗi người có cách dạy con riêng và cũng biết có bạn đẻ xong tự biết nuôi. Nhưng hai đứa chọn cách chủ động, để biết hướng con đi dần dần và không sợ làm sai. Nói vậy chứ vẫn chưa hiểu được em đâu, trộm vía những lúc em hợp tác, chứ em dãy nảy lên là ba mẹ chỉ có cuống thôi”. Theo Ngô Thanh Vân, 2 tuần qua là thời gian vợ chồng cô học hỏi từ con. “Cảm thấy bao nhiêu sách vở, kiến thức chuẩn bị trước đó cũng chỉ giúp ba mẹ được 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc bú… có nhiêu đó thôi, ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, không là ba mẹ theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết: Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì”, nữ diễn viên tâm sự.

Theo Ngô Thanh Vân, cha mẹ nên đọc trước và chuẩn bị một số kiến thức, để khi chăm sóc con không loay hoay, hoang mang. Cách làm của vợ chồng Huy Trần nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có người cho rằng họ hơi cứng nhắc, làm quá Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng hồi đầu tháng 8. Dù gặp nhiều đau đớn và thử thách trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, diễn viên vẫn kiên trì nguồn dinh dưỡng quý giá cho con. Sau hai tuần cố gắng, Ngô Thanh Vân đã vượt qua giai đoạn khó khăn, có thể hút đủ sữa để trữ cho bé Gạo uống dần. Chồng Ngô Thanh Vân - đầu bếp Huy Trần - cũng trải nghiệm cảnh quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối chăm con. Anh được vợ khen là ông bố đảm đang, tận tụy, nửa đêm nghe tiếng khóc sẽ "mắt nhắm mắt mở lia lịa cái tay", sẵn sàng thay tã hoặc lo bình sữa cho em bé. Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. "Đả nữ" trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Hôm 9/8, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.

