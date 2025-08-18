Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Đáng chú ý, Hiền Hồ nhắc lại ồn ào quá khứ của cô và quỳ gối trước khán giả. "Tôi từng sai trái trong quá khứ. Nếu có một lời nhắn, tôi xin gửi tới mọi người và các bạn trẻ: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'. Hãy nhìn những vết xước của tôi và né ra những cạm bẫy, hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ, đi trên con đường của mình một cách tự tin, bản lĩnh hơn".

Hiền Hồ bị tẩy chay sau khi vướng lùm xùm quan hệ với người đã lập gia đình vào năm 2023. Nữ ca sĩ khi đó xin lỗi và tạm dừng hoạt động khoảng 6 tháng. Sau đó, Hiền Hồ thực hiện đêm nhạc cá nhân để đánh dấu sự trở lại và kể từ đó cũng phát hành một số sản phẩm âm nhạc nhưng không được công chúng đón nhận.

Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả

Từng là giọng ca được yêu mến nhờ loạt hit song sau đó, Hiền Hồ vướng phải ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm. Vụ việc khiến giọng ca sinh năm 1997 vấp phải làn sóng chỉ trích từ phía khán giả. Thậm chí thời điểm đó, nhiều người lên tiếng đòi tẩy chay nữ ca sĩ vì scandal.

Hiền Hồ từng có bài đăng chia sẻ về chuyện ồn ào trong quá khứ. Cô thừa nhận những hành động, suy nghĩ lệch lạc đã dẫn bản thân vào con đường sai lầm. Giọng ca 9X bộc bạch: “Cho tới ngày ông trời đã giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, sự ảo tưởng, sự ngu ngốc của bản thân đã phải trả giá”.

Nữ ca sĩ Hiền Hồ

Nữ ca sĩ thừa nhận vụ việc là “cú tát thật đau”, từ đó để cô chỉnh đốn lại tác phong, hoàn thiện mình hơn. Tuy nhiên sau lời xin lỗi này, Hiền Hồ vẫn chưa nhận được sự đón nhận của khán giả để trở lại với các dự án nghệ thuật một cách mạnh mẽ.

Theo Hiền Hồ, cô đã bị hủy show, tẩy chay và sống trong hoang mang, dằn vặt. Do đó, hiện giờ, cô chỉ biết bước tiếp và sửa sai. "Cho tới ngày ông trời giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc khiến bản thân phải trả giá. Đáng lắm, mình xứng đáng nhận cú tát thật đau như thế. Những điều đi qua có nhiều cái đúng và nhiều cái thật sai. Cảm ơn vì đã tát một cái thật đau để mình chỉnh đốn tác phong và từ đó hoàn thiện", cô từng chia sẻ.