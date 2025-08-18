Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Ngày 17/8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải cứu 4 nữ sinh bị mắc kẹt bên kia suối do nước lũ dâng cao.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 17/8, bốn nữ sinh 16 tuổi gồm L.T.V.T, B.T.M.T, N.H.B.N và N.K.D cùng ngụ tại xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đến chơi tại thác suối Mơ khu vực đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận Tổ dân phố 3 Đại Lào, phường 3 Bảo Lộc). Cả 4 nữ sinh đều đang học tại một trường THPT trên địa bàn phường 1 Bảo Lộc.

Khi các em đang vui chơi bên kia suối thì trên địa bàn phường 3 Bảo Lộc, đặc biệt là khu vực đèo Bảo Lộc xảy ra mưa lớn kéo dài. Nước lũ từ thượng nguồn đèo Bảo Lộc đổ về suối Mơ dâng cao và chảy xiết khiến 4 nữ sinh bị mắc kẹt vì không tìm được đường qua suối.

Rất may, một số người dân đi làm vườn phát hiện và nhanh chóng trình báo tới Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng đưa các nữ sinh thoát khỏi dòng nước lũ - Ảnh: báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh Sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp ứng cứu.

Lúc 17 giờ cùng ngày, thời điểm lực lượng cứu hộ có mặt, nước lũ trên suối Mơ đang dần rút. Các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 đã men theo chiếc cầu tre bắc qua suối cách vị trí các nữ sinh bị mắc kẹt khoảng 300 mét tiếp cận hiện trường. Tại đây các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời trấn an, động viên các nữ sinh và đưa tất cả qua suối Mơ vào bờ an toàn.

4 nữ sinh được cảnh sát đưa qua suối an toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi được đưa qua suối, các nữ sinh đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 đã kịp thời ứng cứu. Được sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, các nữ sinh đã cùng nhau quay về nhà trọ an toàn.

