'Thánh chửi' Trang Trần hé lộ chi tiết bất ngờ làm rõ thực hư scandal Thu Quỳnh nghi lộ clip nóng

Hậu trường 16/12/2019 11:38

Cựu người mẫu Trang Trần đã soi ra chi tiết chứng minh diễn viên Thu Quỳnh "Về nhà đi con" không phải là nhân vật chính trong clip nóng.

Vài giờ qua, dư luận không ngừng xôn xao về đoạn clip nóng được cho là của diễn viên Thu Quỳnh. Clip được lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến dư luận xôn xao bàn tán. Bất ngờ bị "gọi tên", mỹ nhân phim "Về nhà đi con" lập tức lên tiếng phủ nhận cô gái trong clip không phải mình.

Thu Quỳnh bức xúc: "Tôi cần được tôn trọng. Bực mình nhất là phải đi dọn rác không phải do mình vứt ra. Trước hết, cho phép Thu Quỳnh được gửi lời xin lỗi đến các anh chị em, bạn bè bị hoang mang bởi tin đồn và video được chia sẻ chóng mặt tối nay. Cô gái trong video không phải là tôi”.

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Thu Quỳnh nhận được sự động viên của mọi người - Ảnh: FB

Sau khi cô lên tiếng, người mẫu Trang Trần đã nêu ra một số bằng chứng minh oan cho đàn em. Cụ thể, bà chủ quán bún đậu mắm tôm soi được chi tiết cô gái trong clip nhạy cảm không có hình xăm ở ngón áp út còn trên tay Thu Quỳnh lại có hình xăm. Với chi tiết này, mọi người tin rằng cô gái trong clip không phải là diễn viên phim "Về nhà đi con".

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Người mẫu Trang Trần nêu bằng chứng 'giải oan' cho đồng nghiệp - Ảnh: FB
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Dễ dàng nhận ra trên ngón áp út của Thu Quỳnh có hình xăm còn cô gái trong clip thì không - Ảnh: FB

Trang Trần viết: "Các thánh ơi tất cả sẽ là tội nghiệp phụ nữ. Chuyện đó cũng là bình thường. Nhưng mấy thánh đeo kính cận vào đi. Không phải cô ấy. Khổ ghê, người ta đang hạnh phúc các mẹ làm ơn. Đây nha mặc dù chưa coi "Quỳnh Búp Bê" được 1/3 nhưng mò tìm hình cho mấy thánh".

Dưới bài viết, mọi người đều đồng tình với quan điểm của cựu người mẫu, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với Thu Quỳnh vì "tai bay vạ gió" này.

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