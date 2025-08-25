Giá vàng hôm nay, ngày 25/8/2025: Vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục, đạt đỉnh 128,3 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 25/8/2025, giá vàng trong nước tăng nhanh. Vàng SJC xuất hiện mức đỉnh mới đối với vàng miếng SJC bất chấp giá thế giới giảm nhanh khi vừa mở cửa.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 25/8, giá vàng miếng SJC tiếp tục leo dốc, chưa có dấu hiệu dừng lại. Các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 125,9 triệu đồng/lượng mua vào và 126,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Đây là mức giá cao nhất từng được niêm yết chính thức với vàng miếng SJC.

Tuy nhiên, trên thị trường, một số cửa hàng nhỏ tại TP HCM còn đẩy giá vàng miếng SJC lên 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 128,3 triệu đồng/lượng bán ra, cũng tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua – bán tại các cửa hàng này chỉ còn khoảng 800.000 đồng/lượng.

Một số cửa hàng nhỏ tại TP HCM còn đẩy giá vàng miếng SJC lên 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 128,3 triệu đồng/lượng bán ra. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng thêm 300.000 đồng/lượng, được giao dịch quanh 118,8 triệu đồng/lượng mua vào và 121,3 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn hiện đã nới rộng lên đến 5,5 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm 6 USD, xuống 3.366 USD/ounce. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy sự chú ý vào vàng. Bài phát biểu rất được mong đợi của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị kinh tế Jackson Hole đã mang đến giọng điệu ôn hòa mà thị trường mong đợi, gây ra những biến động đáng kể trên thị trường tiền tệ và hàng hóa. Thị trường chờ đợi quyết định lãi suất từ Fed vào cuộc họp đầu tháng 9. Thêm vào đó, giá USD giảm mạnh hỗ trợ vàng tăng cao.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế công bố có tác động đến giá vàng. Cụ thể, trong thứ hai, Mỹ công bố doanh số bán nhà mới; vào thứ ba là đơn đặt hàng hàng hóa bền vững, niềm tin người tiêu dùng. Thứ năm, Mỹ công bố GDP quý 2 sơ bộ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà đang chờ xử lý. Cuối cùng, vào thứ sáu là chỉ số PCE của Mỹ, thu nhập cá nhân và chi tiêu.

