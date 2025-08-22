Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng?

Đời sống 22/08/2025 09:26

Hôm nay ngày 22/8/2025, giá vàng trong nước duy trì mức kỷ lục mới trên 125 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 22/8, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 600.000 đồng mỗi lượng, đưa giá mua lên 124,4 triệu đồng, bán ra 125,4 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng thêm 200.000 đồng, đưa giá mua lên 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 117,3 triệu đồng, bán ra 120,3 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng tăng 200.000 đồng, đưa giá mua lên 117,3 triệu đồng, bán ra 120,5 triệu đồng... Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục duy trì ở mức 1 triệu đồng mỗi lượng trong khi vàng nhẫn là từ 3 - 3,2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng? - Ảnh 1
Giá vàng trong nước neo ở đỉnh kỷ lục. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Nếu vàng thế giới đạt mức tăng này thì quy đổi tương đương sẽ chạm mức gần 130 triệu đồng mỗi lượng. Nếu cộng thêm chênh lệch giữa Việt Nam và thế giới thì giá vàng trong nước có thể vượt 140 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ ngày 22/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 3.339 USD/ounce, giảm 6 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.345 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 3,5 USD, xuống còn 3.385 USD/ounce.

Sự suy yếu của giá vàng được cho là do tâm lý thận trọng của thị trường trước thềm hội nghị chuyên đề về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed về định hướng chính sách lãi suất trong thời gian tới, đặc biệt là bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về quan điểm của Fed liên quan đến khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Thị trường vàng hiện đang chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố vĩ mô, bao gồm chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến lạm phát toàn cầu.

Với tâm lý thận trọng đang bao trùm, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, đặc biệt khi các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu cụ thể từ bài phát biểu của Chủ tịch Powell. Nếu Fed phát đi tín hiệu rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9, giá vàng thế giới sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2025: Bất ngờ tăng sốc lập kỷ lục mới sau chuỗi ngày giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2025: Bất ngờ tăng sốc lập kỷ lục mới sau chuỗi ngày giảm mạnh

Hôm nay, ngày 21/8/2025 giá vàng trong nước tăng sốc lập kỷ lục mới sau một đêm khi thị trường thế giới đi lên. Đây là mức giá kỷ lục mới của vàng miếng.

