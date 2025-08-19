Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Đời sống 19/08/2025 09:40

Hôm nay, ngày 19/8/2025, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc. Trong khi đó, vàng miếng SJC đứng ở mức cao bất chấp thế giới sụt giảm, càng khiến mức đắt đỏ của vàng trong nước gia tăng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng với giá 124 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 125 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng nhẹ giá mua vào 200.000 đồng, lên 124,5 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng.

Công ty Phú Quý giữ giá mua vào 123 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng mỗi lượng tùy đơn vị. Tuy nhiên, xuất hiện mức chênh lệch giá 500.000 đồng/lượng là điều khá hiếm hoi từ nhiều năm trở lại đây.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đứng ở mức cao, Công ty SJC mua vào 117 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,6 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cao hơn thế giới lên 13,3 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC đắt hơn 18,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục - Ảnh 1
Giá vàng trong nước vẫn giữ ở mức cao. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế xuống còn 3.334 USD/ounce, giảm 21 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.355 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng giảm nhẹ. Thị trường đang thận trọng trước thềm hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến khai mạc ngày 21/8. Bài phát biểu của Chủ tịch FED - ông Jerome Powell tại hội nghị này được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin quan trọng về lộ trình chính sách tiền tệ, đặc biệt là khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2025.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, trong nửa đầu năm 2025, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua 415 tấn vàng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, cả năm 2024 đã ghi nhận kỷ lục khi các ngân hàng trung ương mua vào tới 1.089 tấn vàng, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của vàng trong dự trữ quốc gia. Xu hướng giảm mua vàng trong năm nay phản ánh tâm lý thận trọng của các ngân hàng trung ương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Giá vàng hôm nay gánh chịu áp lực từ sự tăng giá của chỉ số đồng USD. Đồng USD mạnh lên khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 63 USD/thùng, góp phần làm tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường vàng.

Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 18/8/2025, giá vàng tăng vọt trên thị trường quốc tế kéo giá vàng miếng SJC trở lại mốc đỉnh lịch sử. Một số cửa hàng nhỏ giao dịch giá vàng miếng SJC quanh mức 124,5 triệu đồng/lượng mua vào, 125,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng tăng

TIN MỚI NHẤT

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

Thế giới 35 phút trước
Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Thế giới 46 phút trước
Tinh hoa hội tụ trong 3 ngày cuối cùng tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền của bạt ngàn, may mắn gấp bội, giàu có vang danh, thành công mở lối

Tinh hoa hội tụ trong 3 ngày cuối cùng tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền của bạt ngàn, may mắn gấp bội, giàu có vang danh, thành công mở lối

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đời sống 55 phút trước
Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Vừa bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc lên như diều gặp gió, ngồi im vận may cũng kéo đến cửa, Quý Nhân tặng vàng, may mắn không kịp cản

Vừa bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc lên như diều gặp gió, ngồi im vận may cũng kéo đến cửa, Quý Nhân tặng vàng, may mắn không kịp cản

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài trao tặng túi quà tài lộc, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà sau ngày 19/8/2025

Thần Tài trao tặng túi quà tài lộc, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà sau ngày 19/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

Công an đã tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi và đưa về trụ sở làm việc

Công an đã tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi và đưa về trụ sở làm việc

Người đàn ông tử vong bất thường ở vỉa hè, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Người đàn ông tử vong bất thường ở vỉa hè, tiết lộ đặc điểm nhận dạng