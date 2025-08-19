Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Hôm nay, ngày 19/8/2025, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc. Trong khi đó, vàng miếng SJC đứng ở mức cao bất chấp thế giới sụt giảm, càng khiến mức đắt đỏ của vàng trong nước gia tăng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng với giá 124 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 125 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng nhẹ giá mua vào 200.000 đồng, lên 124,5 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vào 123 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng mỗi lượng tùy đơn vị. Tuy nhiên, xuất hiện mức chênh lệch giá 500.000 đồng/lượng là điều khá hiếm hoi từ nhiều năm trở lại đây.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đứng ở mức cao, Công ty SJC mua vào 117 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,6 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cao hơn thế giới lên 13,3 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC đắt hơn 18,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước vẫn giữ ở mức cao. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế xuống còn 3.334 USD/ounce, giảm 21 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.355 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng giảm nhẹ. Thị trường đang thận trọng trước thềm hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến khai mạc ngày 21/8. Bài phát biểu của Chủ tịch FED - ông Jerome Powell tại hội nghị này được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin quan trọng về lộ trình chính sách tiền tệ, đặc biệt là khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2025. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, trong nửa đầu năm 2025, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua 415 tấn vàng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, cả năm 2024 đã ghi nhận kỷ lục khi các ngân hàng trung ương mua vào tới 1.089 tấn vàng, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của vàng trong dự trữ quốc gia. Xu hướng giảm mua vàng trong năm nay phản ánh tâm lý thận trọng của các ngân hàng trung ương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Giá vàng hôm nay gánh chịu áp lực từ sự tăng giá của chỉ số đồng USD. Đồng USD mạnh lên khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 63 USD/thùng, góp phần làm tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường vàng.

