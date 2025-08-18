Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng

Đời sống 18/08/2025 09:40

Hôm nay, ngày 18/8/2025, giá vàng tăng vọt trên thị trường quốc tế kéo giá vàng miếng SJC trở lại mốc đỉnh lịch sử. Một số cửa hàng nhỏ giao dịch giá vàng miếng SJC quanh mức 124,5 triệu đồng/lượng mua vào, 125,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo báo Người Lao Động, đầu tuần, ngày 18/8, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 123,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 124,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng tiếp chuỗi tăng ngay khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, sau 3 tuần 3 giá liên tiếp và trở lại mốc đỉnh lịch sử.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ giao dịch giá vàng miếng SJC quanh mức 124,5 triệu đồng/lượng mua vào, 125,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với hôm qua. Dù vậy, giá vàng miếng SJC tự do vẫn cao hơn tại các công ty vàng lớn, và đang ở vùng đỉnh lịch sử.

Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp khi được các doanh nghiệp đẩy lên mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng 8 USD, lên 3.344 USD/ounce. Vàng tăng giá bởi dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, kỳ vọng lạm phát cũng tăng cao hơn. Cụ thể, Đại học Michigan công bố kết quả sơ bộ khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 8 là 58,6, thấp hơn kết quả cuối cùng của tháng 7 là 61,7. Dữ liệu này cũng thấp hơn nhiều so với dự báo chung của các nhà kinh tế cho thấy chỉ số sẽ cải thiện lên 62. Trong khi đó, bức tranh lạm phát tiếp tục xấu đi, với khả năng lạm phát cả năm tăng từ 4,5% trong tháng 7 lên 4,9% trong tháng 8.

Trong tuần này, thị trường sẽ hướng tới bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ sáu để tìm kiếm tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách. Ngoài ra, một số thông tin cũng được quan tâm như số liệu về khởi công xây dựng nhà ở và giấy phép xây dựng trong tháng 7 công bố vào thứ ba. Thứ năm sẽ công bố các dữ liệu bao gồm chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ liên bang Philadelphia, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI nhanh của S&P Global trong tháng 8 và doanh số bán nhà hiện có trong tháng 7...

