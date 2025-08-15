Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2025: Thế giới lao dốc không phanh, SJC trong nước neo ở mức kỷ lục

Đời sống 15/08/2025 09:51

Hôm nay, ngày 15/8/2025 giá vàng trong nước neo ở mức kỷ lục. Trong khi đó, lao xuống khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ tăng nóng, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 15/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được duy trì chiều mua vào 123,5 triệu đồng/lượng, bán ra 124,5 triệu đồng. So với mức giá cao kỷ lục đạt được trong hôm qua thì giá bán ra đã giảm 200.000 đồng. Điều này cũng đưa chênh lệch mua bán vàng miếng xuống còn 1 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức chênh lệch thấp nhất từ đầu năm đến nay của vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 200.000 đồng, đưa giá mua xuống 116,6 triệu đồng và bán ra 119,1 triệu đồng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,8 triệu đồng; Doji mua vào 116,8 triệu đồng và bán ra 119,8 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều đơn vị neo ở mức cao 3 triệu đồng/lượng, đẩy người mua vàng nhẫn bị lỗ nhiều hơn vàng miếng.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2025: Thế giới lao dốc không phanh, SJC trong nước neo ở mức kỷ lục - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục neo mức kỷ luật. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ ngày 15/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.333 USD/ounce, mất 32 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.365 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng giảm, khi mất 20,7 USD, xuống còn 3.388 USD/ounce.

Nguyên nhân chính của đợt giảm giá này là do báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng mạnh hơn dự kiến, gây áp lực lên tâm lý thị trường. PPI tăng 0,9% so với tháng trước, vượt xa dự báo 0,2% của các nhà phân tích và là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6-2022.

Báo cáo PPI nóng hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng thị trường về việc Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9. Đặc biệt, khả năng Fed cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản gần như bị loại bỏ hoàn toàn.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2025: Thế giới lao dốc không phanh, SJC trong nước neo ở mức kỷ lục - Ảnh 2
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.333 USD/ounce, mất 32 USD. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thêm dữ liệu từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và các báo cáo kinh tế khác để có cái nhìn rõ hơn về chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Lạm phát tăng cao khiến vàng, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, chịu áp lực giảm giá khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng

Trên các thị trường bên ngoài, chỉ số USD Index tăng mạnh, gây thêm áp lực lên giá vàng. Giá dầu thô cũng tăng, giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt khoảng 4,2%. Những yếu tố này càng làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong bối cảnh lãi suất cao.

Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng trong nước

