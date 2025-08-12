Giá vàng hôm nay, ngày 12/8/2025: Đảo chiều giảm mạnh, trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 12/8/2025 thị trường thế giới đảo chiều giảm mạnh sau tuyên bố của ông Donald Trump. Trong khi đó, giá vàng trong nước không có quá nhiều biến động,

Theo báo Thanh Niên, giá vàng trong nước ít biến động, trong khi thế giới giảm sâu đã khiến vàng miếng SJC cao hơn lên 17,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 12,5 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 122,7 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 121,9 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng… Trong khi đó, công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng mỗi lượng mua vào, lên 123 triệu đồng; bán ra tăng 200.000 đồng, lên 123,9 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi, Công ty SJC mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng…

Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế xuống còn 3.348 USD/ounce, giảm 32 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.380 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm mạnh 81,8 USD, xuống còn 3.409 USD/ounce Giá vàng chịu áp lực giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng vàng sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu.

Tuyên bố này làm dịu bớt lo ngại của thị trường, vốn dấy lên sau thông tin từ Financial Times về một lá thư ngày 31/7 từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ. Lá thư này đề cập khả năng Mỹ áp thuế cao đối với vàng thỏi 100 ounce và 1 kg nhập khẩu, khiến thị trường vàng rơi vào hoảng loạn cuối tuần trước. Tuyên bố miễn thuế của ông Donald Trump đã giúp thị trường tạm thời ổn định, dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng chờ thông báo chính thức từ Nhà Trắng. Joseph Cavatoni - nhà phân tích tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định thị trường vàng vẫn còn lo ngại về chính sách thuế nhập khẩu từ Mỹ. Sự rõ ràng về thuế quan từ chính quyền ông Donald Trump sẽ giúp giảm biến động giá vàng trong thời gian tới. Một số nhà phân tích cảnh báo thị trường vàng có thể tiếp tục biến động trong tuần này, khi giới đầu tư chờ đợi thêm thông tin từ chính quyền Mỹ về chính sách thuế dài hạn. Nếu chính sách miễn thuế được xác nhận chính thức, giá vàng có thể ổn định trở lại, song bất kỳ tín hiệu trái chiều nào cũng có thể gây ra những đợt điều chỉnh mới.

