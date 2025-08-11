Giá vàng hôm nay, ngày 11/8/2025: Vàng miếng SJC đảo chiều, lao dốc không phanh từ đỉnh kỷ lục

Hôm nay ngày 11/8/2025, thị trường thế giới bất ngờ lao dốc, kéo theo vàng SJC trong nước cũng mất đỉnh kỷ lục.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng sau khi tăng chạm đỉnh cao nhất lập được hồi tháng 4, giá mua vào còn 122,7 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 200.000 đồng xuống 123,4 triệu đồng, giữ nguyên giá bán 124,4 triệu đồng. Giá vàng SJC trong nước giảm. Ảnh: Báo Người Lao Động. Tập đoàn Doji cũng giảm mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào 122,7 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng chiều mua vào, còn 121,9 triệu đồng, bán ra giảm 500.000 đồng, còn 123,9 triệu đồng… Giá mua vàng hiện nay vẫn ở mức cao. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng rút ngắn còn 1,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng giảm từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 116,9 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,7 triệu đồng, bán ra 119,7 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng… Theo báo Người Lao Động, giá vàng trong nước giảm do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, sau khi chốt tuần ở mức cao, giá vàng hôm nay bất ngờ đảo chiều, lao dốc rất mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới.

Giá vàng quốc tế lùi về 3.372 USD/ounce, mất khoảng 27 USD/ounce so với phiên trước. Ảnh: Báo Thanh Niên. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, kim loại quý trên sàn quốc tế lùi về 3.372 USD/ounce, mất khoảng 27 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng đi xuống ngược với dự báo của giới phân tích và các nhà đầu tư khi kỳ vọng kim loại quý có thể tăng tiếp trong tuần này. Tuần này, thị trường đang chờ đợi nhiều thông tin kinh tế như cuộc họp công bố quyết định lãi suất của Úc; báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 7; chỉ số giá sản xuất của Mỹ… Số liệu của những thông tin này dự kiến sẽ tác động tới giá vàng. Sáng nay, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế phục hồi trở lại lên 98,1 điểm cũng tạo áp lực giảm giá vàng.

