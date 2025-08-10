Giá vàng hôm nay, ngày 10/8/2025: Liên tục lập đỉnh, vàng SJC tiến sát 125 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 10/8/2025 giá vàng thế giới tiếp tục tăng cực mạnh. Giá vàng trong nước cũng lập đỉnh lịch sử mới, vượt qua vùng 124 triệu đồng lập hồi tháng 4 vừa qua.

Theo báo Người Lao Động, cuối tuần, ngày 10/8, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết 123,2 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 124,4 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, tăng tới 900.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng cũng lập đỉnh lịch sử mới, vượt qua vùng 124 triệu đồng lập hồi tháng 4 vừa qua.

Diễn biến này của giá vàng gây bất ngờ cho các nhà đầu tư, khi thị trường kỳ vọng giá vàng miếng SJC sẽ giảm để thu hẹp cách biệt với giá thế giới.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% còn tăng mạnh hơn, khi được các doanh nghiệp điều chỉnh lên mức 117,3 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước và thế giới tăng lên mức kỷ luật. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Với diễn biến này, giá vàng trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới khi nới rộng cách biệt.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng hơn 36 USD sau một tuần, lên 3.397,6 USD/ounce. Giá vàng thế giới duy trì đà tăng khi chính sách thuế quan của Mỹ với các nước chính thức có hiệu lực. Trong đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 39% đối với hàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ sang Mỹ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) thông báo các thỏi vàng 1 kg không được miễn thuế. Thụy Sĩ là quốc gia tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới thu hút sự tham gia của 10 nhà phân tích thì có 6 người, tương ứng 60% cho rằng vàng sẽ tăng. Duy nhất 1 người, tương ứng 10% dự báo kim loại quý sẽ quay đầu giảm và còn 3 người, tương ứng 30% nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 188 nhà đầu tư cá nhân tham gia cho kết quả 129 người, chiếm 69% cũng dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 23 người, tương ứng 12% nhận định vàng đi xuống và 36 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 19% cho rằng kim loại quý đi ngang.

