Trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công kinh hoàng trên đường về nhà

Đời sống 22/10/2025 05:10

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 phút tối 21.10, khiến ông Pơloong Nhương (47 tuổi, Trưởng thôn A Tu 1) bị thương nặng, vùng mặt, bụng, chân, tay bị cào rách, cắn xé nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 21/10, Đồn biên phòng Ga Ry (Đà Nẵng) cho biết vừa hỗ trợ sơ cứu ban đầu và đưa một người dân bị gấu tấn công đi cấp cứu.

Cụ thể, lúc 18h30 ngày 21/10, Đồn biên phòng Ga Ry nhận được tin báo ông PơLoong Nhương (45 tuổi, trú thôn Atu1, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) trong khi trên đường đi thăm rẫy về nhà thì bị gấu tấn công.

Đồn biên phòng Ga Ry đã cử quân y cùng lực lượng địa bàn đưa nạn nhân đến Trạm quân dân y kết hợp để sơ cứu ban đầu.

Qua kiểm tra, ông Nhương bị thương nhiều chỗ ở vùng mặt, bụng, chân, tay. Phần cằm ông bị cắn rách, biến dạng. 

Trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công kinh hoàng trên đường về nhà - Ảnh 1

Bị gấu rừng tấn công, người đàn ông biến dạng cả mặt - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo báo Công an nhân dân, Quân y đồn biên phòng đã cầm máu, băng bó, truyền dịch cho ông Nhương. Đồng thời bố trí phương tiện phối hợp xe cứu thương đưa ông tiếp tục đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế Tây Giang.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry, cho biết đơn vị hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng cho gia đình ông lo việc điều trị.

Đồng thời, đơn vị đã thông báo đến các thôn, khuyến cáo người dân khi đi làm nương rẫy chú ý quan sát, cẩn thận đề phòng thú dữ tấn công.

Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng là đơn vị hành chính được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã biên giới Tr'Hy, Axan, Ch'ơm và Gary (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây).

Đây là xã biên giới phía tây Đà Nẵng giáp với Lào, là vùng có địa hình hiểm trở nhiều đồi núi và rừng nguyên sinh.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

Chiều ngày 21/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai hơn 4 tháng tuổi bị rơi xuống kênh Xẻo Rô, cách nhà khoảng 3km.

