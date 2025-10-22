Tạm giữ TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Theo điều tra ban đầu, Hà là thành viên đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, phụ trách kêu gọi ủng hộ cho hoạt động cứu trợ vùng lũ Thái Nguyên đầu tháng 10. Trong chuyến đi, xe cứu trợ của đoàn va chạm với một người dân tại Thanh Hóa. Dù không trực tiếp có mặt, Hà đã đăng lại video vụ việc lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng quyên góp hỗ trợ nhà xe với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại Hưng Yên), chủ kênh “Hà và Việt Nam”, để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Theo thông tin từ báo Dân trí, việc Đào Quang Hà bị bắt khiến nhiều người không khỏi thất vọng và hoang mang. Bởi chỉ mới vài tháng trước, anh vẫn còn được xem là “gương mặt trẻ sống tích cực”, truyền cảm hứng với những hành trình xuyên Việt và hoạt động thiện nguyện.

Sau đó, Hà công khai tài khoản cá nhân nhận tiền ủng hộ. Một người có tên facebook "Thị Thu Hường Bùi" đã chuyển 43 triệu đồng, song Hà chỉ thông báo một phần và giữ lại 40 triệu đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Tại cơ quan công an, Đào Quang Hà đã thừa nhận hành vi của mình.

Trước khi nổi tiếng, Đào Quang Hà theo học ngành Văn hóa - Du lịch, từng chia sẻ ước mơ mở công ty du lịch riêng để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Năm 2023, anh bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ các video du lịch, khám phá, phượt xuyên Việt. Hà từng đạp xe, thậm chí đi bộ qua nhiều tỉnh thành từ Bắc tới Nam, ghi lại những khung cảnh thiên nhiên, văn hóa vùng miền và chia sẻ thông điệp tích cực về tuổi trẻ, nghị lực và đam mê trải nghiệm.

Trên nền tảng TikTok, kênh “Hà và Việt Nam” của Đào Quang Hà hiện thu hút hơn 260.000 người theo dõi cùng gần 10 triệu lượt yêu thích. Không chỉ chia sẻ hành trình khám phá khắp mọi miền đất nước, Hà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ vùng lũ, giúp đỡ người khó khăn - hình ảnh một người trẻ năng động, sống tích cực và giàu lý tưởng.

Đào Quang Hà nhận được sự quan tâm lớn khi thực hiện hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TPHCM dịp 30/4

Dấu ấn khiến tên tuổi Đào Quang Hà được nhiều người biết đến chính là hành trình đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội vào TPHCM đúng dịp lễ 30/4. Anh thực hiện chuyến đi bằng chiếc xe đạp cũ của ông ngoại, món kỷ vật gắn với ký ức tuổi thơ và tình cảm gia đình, khiến câu chuyện thêm phần đặc biệt.

Các video ghi lại hành trình liên tục “gây bão” mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ cách kể chuyện mộc mạc, gần gũi. Ở mỗi chặng dừng chân, Hà thường giao lưu với người dân địa phương, nhận được sự cổ vũ và giúp đỡ chân thành, từ chai nước, ổ bánh mì đến những lời động viên giản dị.

Nhiều người xem cảm động trước hình ảnh chàng trai trẻ rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, đến mức chờ sẵn bên đường chỉ để gửi tặng anh chút đồ ăn, nước uống tiếp sức.

Sau hành trình đó, Đào Quang Hà tiếp tục duy trì đam mê sáng tạo nội dung du lịch. Đặc biệt, từ tháng 10 vừa qua, khi các tỉnh, thành liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, anh đã chuyển hướng sang làm các video cập nhật tình hình cứu trợ, ghi lại những hoạt động thiện nguyện ở vùng bị ảnh hưởng, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng.

Sự việc của TikToker “Hà và Việt Nam” một lần nữa cho thấy, việc làm thiện nguyện cần được thực hiện công khai, minh bạch và có kiểm soát. Khi sử dụng danh tiếng để kêu gọi quyên góp, mỗi cá nhân phải hiểu rằng đó là trách nhiệm lớn với cộng đồng, không chỉ đơn thuần là thiện chí.

Trong thời đại mạng xã hội, ranh giới giữa “người truyền cảm hứng” và “người lợi dụng lòng tin” rất mong manh. Câu chuyện của Đào Quang Hà là lời nhắc nhở rằng sự nổi tiếng và hình ảnh tích cực chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm với đạo đức và sự trung thực.