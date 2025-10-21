Mưa, dông, lốc xoáy, ngập lũ ở Tây Ninh làm 1 người chết, hư hỏng 41 căn nhà, 14 trường hợp bị tốc mái tôn, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp hơn 800 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/10, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra từ ngày 16 đến 18/10. Trong thời gian này, mưa lớn kèm giông, lốc xoáy đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các xã Ninh Điền, Tân Hội, Tân Đông, Châu Thành và làm ngập úng nhiều khu vực thuộc vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Một nhà dân bị đổ sập do lốc xoáy - Ảnh: Báo Dân trí Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có một người tử vong tại xã Châu Thành do cây đổ chắn ngang đường gây tai nạn giao thông. Toàn tỉnh có 38 căn nhà bị tốc mái, 3 căn sập hoàn toàn và 14 công trình phụ bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại khoảng 604 triệu đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 2,7ha hoa màu, 950 cây cao su, 70 cây sầu riêng và 360 cây mít bị gãy đổ; 7ha lúa bị ngập, thiệt hại khoảng 220 triệu đồng. Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh gần 824 triệu đồng.

Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng như xã Ninh Điền, Châu Thành, Vĩnh Hưng. Tại Vĩnh Hưng, nước lũ đang lên nhanh, uy hiếp 480ha lúa trong các ô đê bao thuộc ấp Lò Gạch và Sậy Găng. Cánh đồng ấp Gò Cát, xã Vĩnh Hưng bị ngập sâu, có nguy cơ mất trắng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các tổ công tác được cử đến từng khu vực để dọn dẹp cây ngã đổ, sửa chữa nhà cửa, xử lý sự cố điện và đảm bảo an toàn giao thông. Song song đó, UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố công trình, nhà ở, chủ động phòng chống dông lốc trong thời điểm cao điểm mưa bão cuối năm. UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các ngành chức năng theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai kịp thời biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

