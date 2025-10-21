Đúng 16h chiều mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón THẦN TÀI vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, đồng thời đề xuất triển khai công việc mới.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm có chút thăng trầm và sóng gió. Con giáp này và đối phương nên có dành thời gian ngồi lại với nhau làm rõ quan điểm để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Kế hoạch tài chính của bản mệnh cũng đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này, tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp trung thực, thật thà, thẳng thắn, luôn nỗ lực nhiều hơn ai hết. Từ nay, tuổi Tuất có sự thay đổi mạnh mẽ cả tài vận lẫn danh tiếng. Những người buôn bán, kinh doanh, dịch vụ, sẽ cảm nhận rõ nhất luồng khí tài vượng này. Họ nhận được sự tín nhiệm của mọi người, đơn hàng bùng nổ, khách hàng tin tưởng, lợi nhuận nhân lên gấp 3, 4 lần. Thậm chí, chỉ trong vòng vài ngày, tuổi Tuất có thể kiếm được số tiền bằng cả tháng trước đó cộng lại.

Ngoài ra họ còn có thể gây dựng được uy tín cá nhân mạnh mẽ. Danh tiếng lan xa, được nhiều người tín nhiệm, mở ra thêm nhiều mối quan hệ có lợi về sau. Nói chung đây là thời điểm thích hợp để tuổi Tuất mở rộng sự nghiệp, xây nền cho một tương lai vững chắc, giàu có vang danh đúng nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vì vội vàng với công danh, dễ mắc phải sai lầm.

Ngày này tuổi Thân hơi vội vàng với thành công hiện tại, đừng quá lạm dụng công danh vào việc cá nhân, tạo áp lực cho bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công danh với bạn đang làm khá vội vàng, tạo áp lực với bản thân.

Tình cảm: Tìm đến bạn bè và người thân nghe lời khuyên để bản thân có thể chinh phục đối phương dễ dàng hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc đạt được trình cao nhất, quản lí và chi tiêu có khoa học.

Sức khoẻ: Cơ thể thích nghi tốt, biết cách cân bằng sức khoẻ và thời gian làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!