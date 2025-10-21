Qua xác minh, cảnh sát đã mời đối tượng Nguyễn Văn Phụng (SN 1972, ngụ xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ), nghi xâm hại cháu P.T.N.H. (10 tuổi, cùng địa phương), đến trụ sở làm công an xã làm việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 16/10, Công an xã Tân Phước Hưng tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại ấp Tân Hưng.

Công an xã Tân Phước Hưng đã lập hồ sơ, báo cáo vụ việc và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện giám định, thu thập chứng cứ, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân.

Ban đầu Phụng quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận nhiều lần xâm hại cháu H. và đe dọa cháu không được tiết lộ với người thân.

Đối tượng Nguyễn Văn Phụng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 30/9/2025, qua công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác 911 Công an thành phố phát hiện thông tin về vụ việc 02 nam thanh niên giả danh Công an chặn xe, đe dọa và xâm hại một phụ nữ xảy ra rạng sáng 24/9/2025 khi nạn nhân đang di chuyển trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và trên cơ sở nội dung đơn tố giác tội phạm của chị D.N. (sinh năm 2007, trú tỉnh Quảng Trị) - là nạn nhân trong vụ việc, sau hơn nửa tháng vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 23/9/2025, chị D.N điều khiển xe máy lưu thông trên đường 2/9 thì bị 02 đối tượng (sau này xác định là Nguyễn Văn Thân và Trần Minh Lượng – đối tượng chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đi xe máy hiệu Satria màu trắng chặn lại. Lượng giả danh lực lượng Công an, yêu cầu chị D.N dừng xe “kiểm tra giấy tờ”.

Biết chị N không mang theo giấy tờ, lợi dụng tâm lý sợ hãi, Thân nảy sinh ý đồ xấu nên đã ép chị D.N đi nhậu để “bỏ qua lỗi”. Sau đó, cả 02 đưa nạn nhân đến quán nhậu trên đường đường 30/4 (Đà Nẵng) ép uống bia. Khi phát hiện nạn nhân đã say, Thân chở chị D.N vào khách sạn trên đường Núi Thành và thực hiện hành vi hiếp dâm…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng Trần Minh Lượng. Cơ quan Công an kêu gọi Lượng sớm ra đầu thú; đồng thời đề nghị gia đình, người thân, bạn bè vận động, thuyết phục đối tượng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.