Chính quyền xã An Biên đang phối hợp các ngành tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô tại ngã tư sông, có dòng nước chảy xiết.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 21/10, ông Võ Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã An Biên (An Giang) - cho biết: đến thời điểm sáng nay vẫn chưa tìm thấy được cháu bé nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô.

Ông Toàn nhấn mạnh: “Hiện xã cũng chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tích cực phối hợp tìm kiếm cháu bé, túc trực hỗ trợ gia đình. Khi có diễn biến mới, địa phương sẽ lập tức thông tin cho người dân được rõ, tránh đồn đoán, suy diễn, tin theo những nội dung chưa chính xác như các trang mạng xã hội đăng tải”.

Địa phương và mạnh thường quân đã trao hỗ trợ trước mắt 10 triệu đồng cho gia đình có bé trai nghi rơi xuống kênh - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 6h30 ngày 20/10, chị L.T.K. (26 tuổi, trú tại ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích.

Căn nhà của gia đình chị K. là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô, khi ngủ chị cùng các con nằm trên giường dựng sát mé kênh, nên nghi ngờ cháu bé có thể đã rơi xuống kênh.

"Hôm trước tôi còn chụp hình con, con ngủ với tôi nhưng lúc thức tôi không thấy con nữa. Hai ngày nay tôi vẫn đang khấn vái tìm gặp được con, nói với con là ở dưới lạnh lắm, cầu mong sớm tìm thấy con tôi", chị K. buồn rầu.

Lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tìm kiếm cháu bé nghi rơi xuống kênh - Ảnh: Báo Dân trí

Được biết, gia đình chị K. có 5 người con, hoàn cảnh khó khăn. Cả gia đình sống trong căn chòi lá do người thân và bà con địa phương hỗ trợ dựng tạm. Chị bán vé số, chồng thì đi biển. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình.

Theo Trung tá Lê Ngọc Cẩn, Phó Trưởng Công an xã An Biên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết, trong khi cháu bé chỉ mới 4 tháng tuổi.

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT Ngày 21/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế về các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-khoc-ngat-tim-con-4-thang-tuoi-nghi-roi-song-mat-tich-khi-ang-ngu-744541.html