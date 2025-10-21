Lao xe vào cột bê tông ven đường, đôi nam nữ đi xe máy thương vong

Đời sống 21/10/2025 13:40

Khoảng 20h45 ngày 20/10, trên tuyến đường 4C đoạn qua địa phận thôn 1, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20 giờ 26 phút ngày 20-10 tại tuyến đường 4C đoạn qua thôn 1, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, anh L.V.D. (SN 2007; ngụ thôn 6, xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe máy Exciter màu xanh đen (tháo BKS) chở thiếu nữ L.T.T. (SN 2010; ngụ thôn 4, xã Quảng Bình) đi trên đường 4 C hướng về thôn 1, xã Quảng Bình thì đâm va với cột bê-tông bên đường.

Lao xe vào cột bê tông ven đường, đôi nam nữ đi xe máy thương vong - Ảnh 1

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM, đôi nam nữ thương vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, hậu quả, anh L.V.D. tử vong tại chỗ, thiếu nữ L.T.T. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Khi đang điều tiết giao thông, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ bị tài xế Lê Thành Công tông trực diện, hất lên capo rồi chạy khoảng 30 m, chiều 20/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Lao xe vào cột bê tông ven đường, đôi nam nữ đi xe máy thương vong

Lao xe vào cột bê tông ven đường, đôi nam nữ đi xe máy thương vong

Đời sống 50 phút trước
Đúng 90 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa phú quý, của cải nhiều không kể xiết

Đúng 90 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa phú quý, của cải nhiều không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Bê bối chồng chất bê bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị tố làm màu

Bê bối chồng chất bê bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị tố làm màu

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Tây Ninh: Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Tây Ninh: Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện

Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Vì sao phim "Nhập Thanh Vân" do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính trở thành 'hắc mã'?

Vì sao phim "Nhập Thanh Vân" do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính trở thành 'hắc mã'?

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ khóc ngất tìm con 4 tháng tuổi, nghi rơi sông mất tích khi đang ngủ

Mẹ khóc ngất tìm con 4 tháng tuổi, nghi rơi sông mất tích khi đang ngủ

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Tây Ninh: Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Tây Ninh: Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng