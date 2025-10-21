Khoảng 20h45 ngày 20/10, trên tuyến đường 4C đoạn qua địa phận thôn 1, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20 giờ 26 phút ngày 20-10 tại tuyến đường 4C đoạn qua thôn 1, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, anh L.V.D. (SN 2007; ngụ thôn 6, xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe máy Exciter màu xanh đen (tháo BKS) chở thiếu nữ L.T.T. (SN 2010; ngụ thôn 4, xã Quảng Bình) đi trên đường 4 C hướng về thôn 1, xã Quảng Bình thì đâm va với cột bê-tông bên đường.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM, đôi nam nữ thương vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, hậu quả, anh L.V.D. tử vong tại chỗ, thiếu nữ L.T.T. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m Khi đang điều tiết giao thông, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ bị tài xế Lê Thành Công tông trực diện, hất lên capo rồi chạy khoảng 30 m, chiều 20/10.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lao-xe-vao-cot-be-tong-ven-uong-oi-nam-nu-i-xe-may-thuong-vong-744539.html