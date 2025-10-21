Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Đời sống 21/10/2025 11:23

Liên quan đến vụ em L.Q.H. (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đặng Thai Mai) bị P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9, cùng trường) đâm tử vong, nhiều độc giả và dư luận nhận định rằng có thể giữa hai em này đã tồn tại mâu thuẫn từ trước.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai khẳng định nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn bộc phát, và cơ quan công an cũng đã có kết luận tương tự.

Vị lãnh đạo này tiếp tục cho biết, giữa hai em không có mâu thuẫn kéo dài, H. cũng không bị bạn bè bắt nạt hay đánh hội đồng nhiều lần như một số thông tin trên mạng xã hội.

Trước thông tin mạng xã hội lan truyền việc em P.T.B.N. đã từng phản ánh với nhà trường bị bạo lực học đường, lãnh đạo nhà trường khẳng định: “Bất kỳ học sinh nào có phản ánh, nhà trường đều xử lý và mời phụ huynh phối hợp với công an địa phương. Vụ việc này cơ quan công an đã kết luận rất rõ là do mâu thuẫn bộc phát”. 

Ông cũng cho biết thêm, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá chỉ đạo, nhà trường đã họp để ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, công tác giảng dạy. Đồng thời, nhà trường cùng Hội Chữ thập đỏ, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực? - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố thông tin chính thức về vụ án mạng khiến một học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/10, trong giờ học thể dục, H. và N. xảy ra mâu thuẫn bộc phát.

Sau khi tan học, H. cùng bạn là L.Đ.A. chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh N.. Trong lúc bị đánh, N. rút hung khí mang theo đâm H., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.

Lãnh đạo nhà trường cho biết cả 2 học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát không thuộc diện học sinh cá biệt, có học lực đạt, hạnh kiểm khá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh hành vi giết người.

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

Tối 20/10, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường đâm bạn tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện

Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Vì sao phim "Nhập Thanh Vân" do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính trở thành 'hắc mã'?

Vì sao phim "Nhập Thanh Vân" do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính trở thành 'hắc mã'?

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Qua 00h đêm nay, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà

Qua 00h đêm nay, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm

Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Đúng 18h hôm nay, ngày 21/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, tậu xe sang

Đúng 18h hôm nay, ngày 21/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, tậu xe sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
9 ngày liên tiếp (21/10-29/10), 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng lộc trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

9 ngày liên tiếp (21/10-29/10), 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng lộc trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ sau ngày 21/10/2025

Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ sau ngày 21/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Đời sống 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Danh tính tài xế lái ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo khoảng 30m

Tây Ninh: Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Tây Ninh: Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Em trai mất liên lạc, chị gái nhận tin nhắn dọa giết và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng

Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm

Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga