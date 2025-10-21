Tây Ninh: Phát hiện kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện kho chứa 25.745 sản phẩm của 35 loại hàng hóa gồm nước hoa, dầu gội, sữa tắm, kem tắm trắng, nước rửa chén, sữa dưỡng thể… Các sản phẩm đều còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 20/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết Đội Quản lý thị trường cơ động đã lập biên bản kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở xã Thủ Thừa, phát hiện hơn 25.000 sản phẩm tiêu dùng không có chứng từ hợp lệ. Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa nghi hàng nhập lậu. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Trong đó, nhiều mặt hàng có nhãn hiệu nước ngoài, nghi là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường cơ động phối hợp với UBND xã Thủ Thừa và Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh ở xã Thủ Thừa, phát hiện một kho hàng chứa 25.745 loại sản phẩm của 35 mặt hàng như nước hoa, dầu gội, sữa tắm, kem tắm trắng, nước rửa chén, sữa dưỡng thể… Kho hàng hơn 25.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Tất cả sản phẩm đều còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng. Ngoài một số loại sản phẩm không có nhãn hiệu, nhiều loại sản phẩm có in nhãn mác theo thương hiệu trên thị trường mang nhãn hiệu nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Campuchia…

Theo thông tin báo Dân Trí, qua kiểm tra, số hàng trên có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hoặc nhập lậu, không có chứng từ hợp lệ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số hàng này thuộc sở hữu của bà T.T.N.H., ngụ gần nơi phát hiện kho hàng. Lực lượng chức năng phát hiện 11/35 mặt hàng vi phạm là hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Ảnh: Báo Dân Trí. Đội Quản lý thị trường cơ động tiếp tục khảo sát giá trị 25.745 sản phẩm để xử lý theo quy định. Trong số đó, có 11/35 loại hàng hóa mang thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Đội Quản lý thị trường cơ động đã làm việc với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu để làm rõ nghi vấn hàng giả, xác định hành vi vi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

