Đồng Nai: Xử phạt hành chính hơn 127 triệu hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Đời sống 14/09/2025 09:08

Ông N.T.T. kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị vi phạm hơn 223,7 triệu đồng và kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu trị giá 33,7 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 13/9, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính hơn 127 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Linh Ngố (P.Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) do ông N.T.T. làm chủ, vì có nhiều hành vi kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu.

Theo quyết định, lực lượng chức năng xác định ông N.T.T. kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị vi phạm hơn 223,7 triệu đồng và kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu trị giá 33,7 triệu đồng. Ngoài ra, hộ kinh doanh này còn hoạt động tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và quản lý thị trường theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử phạt hộ kinh doanh này tổng cộng 127,5 triệu đồng. Trong đó, hành vi kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc 90 triệu đồng; hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu 30 triệu đồng; hành vi không thông báo kinh doanh nhiều địa điểm 7,5 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm hàng nghìn sản phẩm như kem dưỡng da, serum, son dưỡng, miếng dán tan mỡ, mặt nạ… không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, không bảo đảm an toàn sử dụng. Toàn bộ chi phí tiêu hủy hàng hóa và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hộ kinh doanh chi trả.

Đồng Nai: Xử phạt hành chính hơn 127 triệu hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh 1
Lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk phát hiện hơn 3.300 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: VOV.

Trước đó, địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng phát hiện hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Cụ thể theo VOV, ngày 7/6, Đội QLTT số 4 kiểm tra một cơ sở tại thị trấn Ea Drang, huyện Ea H’leo, phát hiện gần 1.500 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định. Tổng giá tiền hàng hoá vi phạm và dự kiến mức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở là trên 100 triệu đồng.

 Đáng chú ý, tối 4/6/2025, lực lượng QLTT cùng Công an xã Cư Né, huyên Krông Buk kiểm tra đột xuất cơ sở của ông N.T.H tại xã Cư Né. Thời điểm kiểm tra, ông H. đang đóng gói, chuẩn bị gửi đi hơn 3.300 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc với tổng trị giá khoảng 230 triệu đồng. Số hàng này được ông thu mua trôi nổi qua mạng xã hội, không có chứng từ hợp pháp. Ngoài ra, cơ sở cũng không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương'

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương'

Kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan được gửi kèm theo Công văn số 1012/KNTMPTP-KHTCKT ngày 20/6/2025 làm căn cứ để Cục Quản lý Dược ban hành lệnh thu hồi.

