Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương'

Đời sống 29/08/2025 12:19

Kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan được gửi kèm theo Công văn số 1012/KNTMPTP-KHTCKT ngày 20/6/2025 làm căn cứ để Cục Quản lý Dược ban hành lệnh thu hồi.

Theo thông tin VTC News, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với lô sản phẩm Kem nghệ E150 - Hộp 1 tuýp 20g, số lô: 01, ngày sản xuất 02/01/2024, hạn dùng đến 01/2029. Đây là sản phẩm của Công ty TNHH Tân Hà Lan (địa chỉ tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội), được sản xuất tại chi nhánh đặt ở cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyên nhân thu hồi xuất phát từ việc ghi nhãn sai lệch với nội dung đã công bố, vi phạm quy định về quảng cáo công dụng mỹ phẩm.

Cụ thể, sản phẩm được giới thiệu bằng những cụm từ gây hiểu nhầm như: “Cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương”; “Vitamin E thiên nhiên”; “Giúp hết mụn”, “hết rạn da, hết các vết thâm nám”; “Hết thâm”.

Ngoài ra, tên công ty ghi trên bao bì cũng chưa đáp ứng đúng quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm.

Sự việc được phát hiện sau khi Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu kiểm tra tại một quầy bán lẻ mỹ phẩm ở Trung tâm phân phối dược phẩm Hapu (quận Thanh Xuân).

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương' - Ảnh 1
Sản phẩm Kem nghệ E150 của Công ty TNHH Tân Hà Lan. Ảnh: VTC News. 

Cục Quản lý Dược yêu cầu tất cả Sở Y tế tỉnh, thành phố ngừng cho lưu hành, đồng thời thu hồi triệt để lô sản phẩm nêu trên, thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng để trả lại sản phẩm cho nơi cung ứng.

Công ty TNHH Tân Hà Lan và chi nhánh tại Bắc Ninh có trách nhiệm: Gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ điểm phân phối, sử dụng sản phẩm; Thu hồi, tiếp nhận sản phẩm vi phạm. Nếu không thể loại bỏ được nhãn vi phạm khỏi hàng hóa, phải tiến hành tiêu hủy theo quy định

Doanh nghiệp phải nộp báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 22/9/2025, đồng thời rà soát toàn bộ các lô sản phẩm khác cùng loại. Trường hợp phát hiện có nội dung vi phạm tương tự, phải chủ động thu hồi và báo cáo về trước ngày 7/9/2025. Nếu báo cáo không trung thực, doanh nghiệp sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Y tế TP. Hà Nội và Bắc Ninh được giao giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý mỹ phẩm của công ty và chi nhánh. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 7/10/2025.

Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ với các doanh nghiệp mỹ phẩm về việc tuân thủ nghiêm túc quy định về ghi nhãn, quảng cáo và công bố sản phẩm. Việc sử dụng các thông điệp không đúng bản chất sản phẩm, dù mang tính "câu khách", đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin báo VNExpress, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế địa phương thông báo cho cơ sở kinh doanh ngừng bán, sử dụng và trả về nhà cung cấp. Các doanh nghiệp vi phạm phải thu hồi sản phẩm, tiêu hủy nếu không tách được nhãn vi phạm, đồng thời rà soát các lô khác có thể mắc lỗi tương tự. Báo cáo việc thu hồi phải được gửi về Cục trước 7/9, công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu báo cáo không trung thực.

Thời gian qua, cơ quan quản lý phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu hồi và tiêu hủy nhiều thuốc, mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Trong tháng 6, Cục Dược đã kiểm tra đột xuất 38 cơ sở và phát hiện 17 cơ sở vi phạm. Đồng thời, 20 tỉnh, thành phố đã kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phát hiện 48 cơ sở vi phạm.

Nóng: Thu hồi 2 loại kem dưỡng trắng da chống nắng bán tại 1 địa chỉ

Cơ quan chức năng xác định, sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion và kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g) không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

