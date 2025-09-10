Hà Nội: Phát hiện gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng “bẩn” không rõ nguồn gốc

Đoàn kiểm tra đã thống nhất tạm giữ toàn bộ số sản phẩm nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin trên VOV, ngày 9/9, Công an Hà Nội phát hiện gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng nhập lậu không nhãn mác, chủ yếu tuồn ra quán vỉa hè và cổng trường học, khiến nguy cơ thực phẩm bẩn đe dọa trực tiếp sức khỏe học sinh. Cơ quan chức năng vừa phát hiện và thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. Đây là hoạt động tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố trước Tết Trung thu 2025.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số hàng gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng. Ảnh: VOV. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố (TP) Hà Nội, Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác, phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh tại một cơ sở thực phẩm ở ngõ 61, phường Yên Hoà, TP Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn lên tới 9.400 sản phẩm xúc xích lạp xưởng, tương đương khoảng 1 tấn. Toàn bộ số hàng này đều là sản phẩm do nước ngoài sản xuất, nhưng lại không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, loại thực phẩm này là món ăn phổ biến ở hàng quán vỉa hè, thường được gọi là "lạp xưởng hà khẩu nướng đá". Tất cả đều được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ số hàng hóa vi phạm được xác định là P.T.H, sinh năm 1988, trú tại phường Trung Hòa, TP Hà Nội. Ảnh: VOV. Chủ số hàng hóa được xác định là PTH (37 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, Hà Nội). Làm việc với lực lượng chức năng, PTH khai nhận toàn bộ số hàng này thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phân phối chúng ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học. Đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ số sản phẩm xúc xích, lạp xưởng nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc và chất lượng. Sau quá trình điều tra, vụ việc sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe các hành vi buôn bán thực phẩm trái phép và không đảm bảo vệ sinh.

Thanh Hóa: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc Tại thời điểm kiểm tra, lái xe L.V.T. không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp lệ của số lạp xưởng trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-phat-hien-gan-1-tan-xuc-xich-lap-xuong-ban-khong-ro-nguon-goc-741594.html