Trong 10 ngày tới (21/11), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, bùng nổ Tài Lộc, Quý Nhân dẫn lối lên đỉnh cao danh vọng, mọi điều hanh thông

Trong 10 ngày tới (21/11), cục diện Tam Hợp và Chính Ấn chống lưng, tuổi Hợi có một ngày vô cùng đáng nhớ. Trong công việc, bạn có cơ hội tỏa sáng, năng lực và sự sáng tạo của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Bạn có thể được giao phó những nhiệm vụ quan trọng, giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Đường tài lộc có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Con giáp tuổi Thân

Trong 10 ngày tới (21/11), được Tam Hội che chở, người tuổi Thân không phải lo nghĩ quá nhiều vì công việc của mình. Dù có gặp phải vấn đề gì thì bạn cũng giải quyết gọn gàng vì nó thuộc vấn đề chuyên môn. Nhất là những người làm về kỹ thuật luôn được khen ngợi vì khả năng tay nghề và phản ứng nhanh nhạy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thổ sinh Kim còn giúp vận trình tình cảm của những chú Khỉ cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp, nếu yêu lâu bản mệnh có thể bàn tính chuyện kết duyên trăm năm. Còn các cặp vợ chồng cũng biết cách vun vén để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Con giáp tuổi Dần

Trong 10 ngày tới (21/11), Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần trở nên nổi trội trong tập thể. Bạn làm việc gì cũng rất mạnh mẽ và độc lập, chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Bạn chính là ngọn lửa truyền cảm hứng cho mọi người người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Mộc vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!