Kể từ ngày mai, thứ Tư 5/11/2025, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 04/11/2025 15:45

Tuổi Mùi

Chính Tài tương trợ nên người tuổi Mùi sẽ có thêm trải nghiệm mới giúp bạn tinh thông tay nghề, nâng cao năng lực làm việc, được cấp trên trọng dụng, có thêm nguồn thu. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp thêm rộng mở, quan lộ cũng thênh thang. Đặc biệt, những ai làm việc chung với con giáp này đều không sợ bị thiếu sót điều gì đó. Chính vì vậy, bạn rất được lãnh đạo để ý và tin tưởng giao thêm nhiều công việc mới. 

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, vận đào hoa của bản mệnh vượng lên trông thấy. Vì thế, chuyện tình cảm không có điều gì ngăn trở, lúc này bạn nên mạnh dạn đi theo tiếng gọi trái tim, không nên cân đo đong đếm quá nhiều vì dù sao không có ai hoàn toàn chắc chắn về tương lai của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất khá tươi sáng khi tình duyên nở rộ, đào hoa vượng sắc. Người độc thân có thể sẽ tìm được người chung đôi với mình trên quãng đường sau này một cách rất tình cờ, tình yêu đến bất ngờ nhưng vẫn mang đủ cung bậc cảm xúc. Người tuổi này có quý nhân che chở được hưởng nhiều may mắn nhờ việc hợp tác làm ăn thuận lợi thu về khoản lợi nhuận kha khá. 

Các cặp đôi có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, nhất là những cặp vợ chồng lâu năm có thời gian để hâm nóng tình cảm. Các cặp đôi mới yêu dù có thể phải yêu xa nhưng càng thêm nhung nhớ nhau hơn, tình yêu càng ngày càng thêm nhiều, thăng hoa rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Tam Hợp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bản mệnh bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự chút nào. Nhờ vậy, bạn tiết kiệm được kha khá thời gian để hoàn thành sớm nhiệm vụ cũng như giúp đỡ người xung quanh.

Bên cạnh đó, Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo ra những kỉ niệm khó quên cho cả hai người.

 

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

