Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Đời sống 24/12/2025 11:17

Khoảng 15h30 ngày 23/12, Công an xã Hồng Vân (TP.Hà Nội) nhận được tin báo tại bãi bồi sông Hồng, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 15h30 ngày 23/12, Công an xã Hồng Vân (Hà Nội) nhận được tin báo tại bãi bồi sông Hồng người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hồng Vân đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Lúc này, ông Nguyễn Văn Ngô (SN 1971, trú tại thôn Thượng Lâm, xã Phúc Sơn, Hà Nội) đến trình báo và nhận định thi thể trên là con trai ông.

Theo ông Ngô, con trai ông là Nguyễn Văn H. (SN 2005, trú tại xã Phúc Sơn), đi khỏi nhà từ ngày 15/12 đến nay không liên lạc được. Gia đình đã tìm kiếm dọc sông Hồng nhưng chưa có kết quả.

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng - Ảnh 1
Người dân phát hiện thi thể tại bãi bồi sông Hồng - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ VietNamNet, quá trình làm việc, cơ quan công an cho gia đình nhận dạng trang phục và các đặc điểm trên thi thể, có nhiều điểm trùng khớp với con trai ông Ngô. Cơ quan công an đã tiến hành xác minh, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng theo quy định.

Theo gia đình nam sinh H., khoảng 6h ngày 15/12, H. đi học như thường lệ. Đến 19h cùng ngày, không thấy nam sinh về nhà, người thân liên hệ bạn bè, thầy cô nhưng không có thông tin.

Khi rời nhà, H. mặc áo khoác xám, quần trắng, cao khoảng 1,7m, dáng người gầy. Anh Lê Văn Phú (anh rể H.) cho biết gần đây H. có biểu hiện học tập sa sút, tâm trạng buồn bã và khép kín.

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Sở Du lịch Ninh Bình đã vào cuộc xác minh vụ việc một nhân viên quán bánh mỳ tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bị phản ánh có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến đồ ăn cho khách, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

