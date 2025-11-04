Ca sĩ Vũ Hà bị viện kiểm sát đề nghị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc

Đời sống 04/11/2025 17:17

Ngày 4/11, đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng hình phạt bổ sung từ 40-50 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) là 1 trong 141 người bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỉ đồng tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội.

Ca sĩ Thế Vũ bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Trong vụ án, nhiều người đánh bạc số lần ít, số tiền ít và có nhiều tình tiết giảm nhẹ cũng được viện kiểm sát đề nghị hình phạt bằng hình thức phạt tiền.

Viện kiểm sát cũng đề nghị mức án với một số cựu quan chức, cán bộ gồm: Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ); 

Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Huệ, cựu Trưởng và Phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ.

Trong số những người bị đưa ra xét xử có hàng loạt bị cáo là công chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư...

Ca sĩ Vũ Hà bị viện kiểm sát đề nghị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc - Ảnh 1
Ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc vào King Club đánh bạc 1 lần số tiền 2.600 USD - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, quá trình thẩm vấn, ca sĩ Vũ Hà khai được người bạn Việt kiều Úc mở thẻ giúp để vào "sòng bạc" King Club tham gia trò chơi có thưởng.

Ông Hà xác nhận một lần vào "đánh bạc" với hình thức "kéo xèng". Ông không nhớ mở thẻ với tên gì.

Khi chủ tọa hỏi nguồn tiền dùng để đánh bạc, ca sĩ Vũ Hà khai "chỉ 5-10 triệu số tiền nhỏ của bị cáo có trong túi" từ "thu nhập cá nhân của bản thân".

Theo cáo trạng, từ ngày 15-4-2022, ca sĩ Vũ Hà đến King Club ở tầng 1 khách sạn Pullman mở thẻ với cái tên "Mr Baret".

Một tháng sau, dưới cái tên "Mr Baret", ca sĩ Vũ Hà đánh bạc 1 lần tại King Club bằng hình thức chơi Slot, Roulette.

Tổng số tiền ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc sử dụng để đánh bạc là 2.600 USD. Giống như đa phần người chơi, ông Hà thua trong trò đỏ đen tại King Club. Kết quả ca sĩ Vũ Hà thua hơn 199 USD.

Cơ quan tố tụng đánh giá ca sĩ Vũ Hà đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Ca sĩ Vũ Hà bị viện kiểm sát đề nghị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc - Ảnh 2
Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ông Nguyễn Thế Vũ (54 tuổi, quê Quảng Ngãi) là một trong hai ca sĩ bị đưa ra xét xử trong vụ đánh bạc.

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, sau đó ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.

Trong danh sách những người chi triệu đô đánh bạc, ông Vũ đứng thứ 5 với tổng số tiền đã "xuống tay" tham gia sát phạt là 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỉ đồng).

 

Tại tòa, ông Vũ khai bản thân có một số bạn nước ngoài hay vào King Club chơi nên đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng. Ông cho hay vì nhà gần casino này nên thường xuyên sang và "cũng không để ý pháp luật lắm".

Ông Vũ bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6-2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Giống như những người chơi khác, để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Thế Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên "Mr Troy". Chỉ trong hơn 4 tháng, ông Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỉ đồng).

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỉ đồng).

Trả lời chủ tọa về nguồn tiền dùng để nướng vào các trò đỏ đen, ca sĩ Thế Vũ khai là "tiền tiết kiệm nhiều năm của bản thân" và thừa nhận sai phạm.

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Qua trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Vũ Hà ca sĩ Vũ Hà đánh bạc tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ca sĩ Vũ Hà bị viện kiểm sát đề nghị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc

Ca sĩ Vũ Hà bị viện kiểm sát đề nghị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Hậu trường 1 giờ 47 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Sau đêm nay, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Hậu trường 2 giờ 55 phút trước
Vướng tin đồn cấy ghép nội tạng, nam diễn viên đình đám bị tố ăn chặn 1200 tỷ tiền từ thiện đáp trả

Vướng tin đồn cấy ghép nội tạng, nam diễn viên đình đám bị tố ăn chặn 1200 tỷ tiền từ thiện đáp trả

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 5/11/2025, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Tư 5/11/2025, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Phát hành bài hát mới, Ngu Thư Hân vẫn đánh mất người hâm mộ, danh tiếng sụp đổ

Phát hành bài hát mới, Ngu Thư Hân vẫn đánh mất người hâm mộ, danh tiếng sụp đổ

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Trong 10 ngày tới (21/11), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, bùng nổ Tài Lộc, Quý Nhân dẫn lối lên đỉnh cao danh vọng, mọi điều hanh thông

Trong 10 ngày tới (21/11), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, bùng nổ Tài Lộc, Quý Nhân dẫn lối lên đỉnh cao danh vọng, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Hậu trường 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Tử vi thứ Tư 5/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 5/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống

Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn