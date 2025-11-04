Ca sĩ Thế Vũ bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) là 1 trong 141 người bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỉ đồng tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội.

Viện kiểm sát cũng đề nghị mức án với một số cựu quan chức, cán bộ gồm: Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ);

Trong vụ án, nhiều người đánh bạc số lần ít, số tiền ít và có nhiều tình tiết giảm nhẹ cũng được viện kiểm sát đề nghị hình phạt bằng hình thức phạt tiền.

Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Huệ, cựu Trưởng và Phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ.

Trong số những người bị đưa ra xét xử có hàng loạt bị cáo là công chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư...

Ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc vào King Club đánh bạc 1 lần số tiền 2.600 USD - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, quá trình thẩm vấn, ca sĩ Vũ Hà khai được người bạn Việt kiều Úc mở thẻ giúp để vào "sòng bạc" King Club tham gia trò chơi có thưởng.

Ông Hà xác nhận một lần vào "đánh bạc" với hình thức "kéo xèng". Ông không nhớ mở thẻ với tên gì.

Khi chủ tọa hỏi nguồn tiền dùng để đánh bạc, ca sĩ Vũ Hà khai "chỉ 5-10 triệu số tiền nhỏ của bị cáo có trong túi" từ "thu nhập cá nhân của bản thân".

Theo cáo trạng, từ ngày 15-4-2022, ca sĩ Vũ Hà đến King Club ở tầng 1 khách sạn Pullman mở thẻ với cái tên "Mr Baret".

Một tháng sau, dưới cái tên "Mr Baret", ca sĩ Vũ Hà đánh bạc 1 lần tại King Club bằng hình thức chơi Slot, Roulette.

Tổng số tiền ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc sử dụng để đánh bạc là 2.600 USD. Giống như đa phần người chơi, ông Hà thua trong trò đỏ đen tại King Club. Kết quả ca sĩ Vũ Hà thua hơn 199 USD.

Cơ quan tố tụng đánh giá ca sĩ Vũ Hà đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ông Nguyễn Thế Vũ (54 tuổi, quê Quảng Ngãi) là một trong hai ca sĩ bị đưa ra xét xử trong vụ đánh bạc.

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, sau đó ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.

Trong danh sách những người chi triệu đô đánh bạc, ông Vũ đứng thứ 5 với tổng số tiền đã "xuống tay" tham gia sát phạt là 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỉ đồng).

Tại tòa, ông Vũ khai bản thân có một số bạn nước ngoài hay vào King Club chơi nên đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng. Ông cho hay vì nhà gần casino này nên thường xuyên sang và "cũng không để ý pháp luật lắm".

Ông Vũ bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6-2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Giống như những người chơi khác, để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Thế Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên "Mr Troy". Chỉ trong hơn 4 tháng, ông Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỉ đồng).

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỉ đồng).

Trả lời chủ tọa về nguồn tiền dùng để nướng vào các trò đỏ đen, ca sĩ Thế Vũ khai là "tiền tiết kiệm nhiều năm của bản thân" và thừa nhận sai phạm.