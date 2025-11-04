Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố Nguyễn Đức Minh Tâm – người thuê nhà lập 'xưởng' pha chế hàng nghìn lít nước mắm và nước giặt giả ngay giữa khu dân cư.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03- Công an tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Minh Tâm (39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế) về hành vi Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở của Tâm và bắt quả tang hành vi sản xuất hàng giả, tạm giữ 469 can nhựa chứa dung dịch màu đen, có mùi nước mắm (loại 4 lít/can); hơn 3.000 lít dung dịch có mùi nước giặt, xả vải; 120 túi nước xả mang nhãn hiệu Hygiene (Thái Lan)...



Bị can Nguyễn Đức Minh Tâm - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Tâm khai làm nghề chào hàng và bán lẻ hàng tạp hoá (sữa, bánh ngọt, bia, nước giặt, nước mắm…) cho các công ty, nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh An Giang cũ, thuê Đặng Văn Thừa đi giao hàng. Nảy sinh ý định sản xuất nước giặt, nước chấm giả các thương hiệu đang bán chạy trên thị trường với mục đích thu lợi bất chính, Tâm thuê 1 căn nhà tại tổ 7, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hoà, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) để làm nơi sản xuất hàng giả. Tâm thuê một đối tượng phụ giúp tiến hành sản xuất hàng giả là nước giặt và nước chấm. Tâm lên mạng xã hội tìm hiểu cách thức pha chế nước giặt, nước chấm và đặt mua các hóa chất, hơn 6500 vỏ túi đựng nước giặt xả đã in sẵn theo mẫu các dòng sản phẩm của thương hiệu Hygiene Thái Lan, sau đó tự mua thêm các dụng cụ như thùng phuy, máy chiết rót…và bắt đầu tiến hành pha chế, sản xuất nước giặt, xả vải và nước chấm theo cách thức đã học được trên mạng.

Đối với việc sản xuất nước chấm giả, Tâm pha chế các loại hóa chất (nước, muối, chất tạo màu, tạo mùi...) vào các thùng loại lớn tạo thành dung dịch có màu và mùi giống nước mắm. Tâm đặt mua vỏ thùng giấy và các chai nước chấm nhãn hiệu “Nam Ngư đệ nhị” loại chai 900ml thật, đã qua sử dụng từ các điểm thu mua phế liệu mang về rửa lại và chiết rót loại nước chấm do Tâm tự pha chế vào chai, đóng thùng lại theo quy cách 15 chai/thùng, làm giả nước chấm nhãn hiệu “Nam Ngư đệ nhị”. Tang vật thu giữ - Ảnh: Báo Công an nhân dân Ngoài ra, Tâm còn chiết rót nước chấm tự pha chế vào các chai nhựa loại 4 lít /chai và không dán nhãn hiệu để mang đi tiêu thụ. Đối với loại nước chấm giả nhãn hiệu “Nam Ngư đệ nhị” Tâm bán với giá 300.000 đồng/thùng/15 chai (rẻ hơn người khác khoảng 20.000 đồng/thùng); đối với loại nước chấm không dán nhãn do Tâm tự sản xuất bán với giá 40.000 đồng/can 4 lít. Tâm mua các vỉ chai nước chấm “Nam Ngư đệ nhị” đã qua sử dụng từ các vựa phế liệu. Tâm khai nhận đã bán các loại nước chấm giả cho nhiều quán ăn trên địa bàn phường Long Xuyên và các vùng lân cận. Đối với việc sản xuất nước giặt giả, Tâm tiến hành pha chế các loại hóa chất (nước, chất tạo màu, tạo mùi, tạo bọt...) vào 4 phuy nhựa loại lớn (từ 1000 lít đến 1500 lít) tạo thành 2 loại dung dịch sánh, sệt có màu hồng và màu trắng có mùi giống nước giặt, xả vải. Sau đó, Tâm chiết rót vào các túi in nhãn hiệu Hygiene Thái Lan mang đi chào hàng và bán cho các cửa hàng tạp hóa, các điểm bán lẻ lề đường.

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa Ngày 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh - Khánh Hòa về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-oi-tuong-chuyen-san-xuat-nuoc-mam-nuoc-giat-gia-745738.html