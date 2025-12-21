Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 21/12/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 21/12/2025 10:15

3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có biến chuyển tích cực và suôn sẻ trăm bề. Bản mệnh nhận được một khoản thu nhập kha khá từ công việc chính thức. Người tuổi này có thể cân nhắc đầu tư sinh lời khi bước vào năm mới. Những khoản đầu tư trước đó dần sinh lời, từ đó đem đến cho con giáp này một cuộc sống thoải mái và có phần sung túc hơn trước đây.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của con giáp may mắn này có niềm vui mới. Những bạn độc thân có thể gặp được người phù hợp và bước vào mối quan hệ mới. Các cặp đôi nên cân bằng thời gian giữa tình cảm và công việc, dành cho nhau sự quan tâm nhiều hơn nữa nếu không muốn mối quan hệ dần phai nhạt.

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 21/12/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn suôn sẻ và hanh thông. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi này có thể hoàn thành công việc theo đúng dự tính. Trong năm mới bạn có nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh cũng như mối quan hệ giúp cho công việc thêm thuận lợi. Bạn nhận được khoản nhuận bút từ công việc tựu do của mình.

Về chuyện tình cảm, bản mệnh có thời gian ở bên gia đình và người yêu của mình. Những bạn còn độc thân chưa thể tìm được người phù hợp do bạn đang tập trung cho sự nghiệp. Ngũ hành tương sinh giúp hai bạn càng thêm gắn kết. Những ai đang yêu xa sẽ sớm gặp nhau và bắt đầu tính chuyện lâu dài. Người độc thân cũng sẽ sớm có tín hiệu về người yêu mới.

 

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 21/12/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra chẳng đáng lo. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi này có thể gặt hái về cho mình những thành tựu nổi bật. Mọi công sức mà bản mệnh bỏ ra trước đó từng bước nhận được đền đáp xứng đáng. Chính Tài xuất hiện là tín hiệu vượng phát về mặt tài vận. Theo đó, nguồn thu nhập ổn định và khả năng cao là có thể tăng trong khoảng thời gian sắp tới.

Vận trình tình cảm vượng khi được sao Thái Âm che chở. Những cặp đôi cũng sẽ có khoảng thời gian lãng mạn, ngọt ngào bên nhau. Bên cạnh đó, người độc thân có cơ hội se duyên với người khác giới, có thể đó là người ở rất gần bạn mà chẳng qua bạn không hề chú ý.

 

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 21/12/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ.

