Ngày 03/11, Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Trần Trọng Hiếu, sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 4/11, Công an xã Bảo Hà cho biết, đơn vị đã bắt giữ Trần Trọng Hiếu sau 24 giờ, khi đối tượng đang bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà đã tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L. (32 tuổi, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17h cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B. (12 tuổi) bị đối tượng Hiếu hiếp dâm. Vụ việc xảy ra tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tiến hành các biện pháp nghiệp vụ: xác định hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt Trần Trọng Hiếu.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

